Vida Empresarial
María Paula Álvarez la más bella del Departamento de Guatemala
El evento de belleza que marca el inicio de la temporada festiva de la ciudad de Guatemala, en honor a la Virgen de la Asunción, Señorita Departamento de Guatemala 2025, fue ganado por la representante de Amatitlán, María Paula Álvarez, en una velada donde se mostró la belleza de las mujeres, los colores de sus regiones, los sabores y costumbres ancestrales.
María Paula, es la actual Flor de Mayo de su municipio, estudia la Licenciatura en educación con diplomado en psicopedagogía, es profesora graduada en educación inclusiva y le gustaría poder potenciar la voz femenina en su municipio a través de su labor como docente.
En la edición 28 de Señorita Departamento de Guatemala, participaron 14 bellas candidatas, se llevó a cabo en el Teatro Don Juan, de la zona 1 capitalina, estuvo cargado de emociones, rostros nuevos y muchos premios. Fue impulsado por la rama femenina de Fraternidad Quetzalteca y producido por la casa JC Taller, bajo la producción del Licenciado en Arte, coreógrafo y diseñador, José Carlos Arango.
Las participantes
- María Tatiana Paredes Monterroso, Lo de Diéguez
- Mariana Isabel Baca Pineda, El Paraíso
- María José López López, Ciudad Capital
- Fátima Estefanía Margareth García Solares, San Raymundo
- Ángeles Ivonne Arana Arreaga, Villa Nueva
- Elia Saraí Lutín Herrera, Fraijanes
- Damaris Aidé Recinos Gatica, Palencia
- Estefanie Gabriela Mishell Alvisurez Hernández, San Juan Amatitlán
- María Isabel Prera de León, Villa Canales
- Karen Yesenia de Paz Borrayo, Mixco
- Marlen Andrea Patzan Ordoñez, Condado San Cristóbal
- Emillie Paola Mejía Estrada, Guatemala Sur
- María Paula Álvarez Villatoro, Amatitlán
- Marlen Rossmery Garnica Diaz, San Miguel Petapa
Demás galardones
- Señorita Ecología Guatemala 2025, Ángeles Arana
- Señorita Primavera 2025, Maríana Baca
- Embajadora de la Belleza Guatemala 2025, Marlen Garnica
- Reina de la Juventud Guatemala 2025, María Prera
- Reina del Mundo Maya Guatemala 2025, Karen De Paz
- Reina Intermunicipal Guatemala2025, Damaris Recinos
Este año se hizo entrega del galardón "Eugenia de Escobar" al colaborador, fotógrafo y a la vez asesor de la producción, Sergio Guzmán, que ha tenido una trayectoria de más de 10 años en JC Taller.
Señorita Departamento de Guatemala inculca protocolo, pasarela, fotografía, sus derechos como mujeres, sus derechos como guatemaltecas, clases de maquillaje, peinado, arreglo personal, salud y organización y promoción de obras sociales, lengua de señas y Cakchiquel.