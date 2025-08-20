María Paula Álvarez la más bella del Departamento de Guatemala

María Paula, es la actual Flor de Mayo de su municipio, estudia la Licenciatura en educación con diplomado en psicopedagogía, es profesora graduada en educación inclusiva y le gustaría poder potenciar la voz femenina en su municipio a través de su labor como docente.

En la edición 28 de Señorita Departamento de Guatemala, participaron 14 bellas candidatas, se llevó a cabo en el Teatro Don Juan, de la zona 1 capitalina, estuvo cargado de emociones, rostros nuevos y muchos premios. Fue impulsado por la rama femenina de Fraternidad Quetzalteca y producido por la casa JC Taller, bajo la producción del Licenciado en Arte, coreógrafo y diseñador, José Carlos Arango.

Las participantes

María Tatiana Paredes Monterroso, Lo de Diéguez

Mariana Isabel Baca Pineda, El Paraíso

María José López López, Ciudad Capital

Fátima Estefanía Margareth García Solares, San Raymundo

Ángeles Ivonne Arana Arreaga, Villa Nueva

Elia Saraí Lutín Herrera, Fraijanes

Damaris Aidé Recinos Gatica, Palencia

Estefanie Gabriela Mishell Alvisurez Hernández, San Juan Amatitlán

María Isabel Prera de León, Villa Canales

Karen Yesenia de Paz Borrayo, Mixco

Marlen Andrea Patzan Ordoñez, Condado San Cristóbal

Emillie Paola Mejía Estrada, Guatemala Sur

María Paula Álvarez Villatoro, Amatitlán

Marlen Rossmery Garnica Diaz, San Miguel Petapa

Demás galardones

Señorita Ecología Guatemala 2025, Ángeles Arana

Señorita Primavera 2025, Maríana Baca

Embajadora de la Belleza Guatemala 2025, Marlen Garnica

Reina de la Juventud Guatemala 2025, María Prera

Reina del Mundo Maya Guatemala 2025, Karen De Paz

Reina Intermunicipal Guatemala2025, Damaris Recinos

Este año se hizo entrega del galardón "Eugenia de Escobar" al colaborador, fotógrafo y a la vez asesor de la producción, Sergio Guzmán, que ha tenido una trayectoria de más de 10 años en JC Taller.

Señorita Departamento de Guatemala inculca protocolo, pasarela, fotografía, sus derechos como mujeres, sus derechos como guatemaltecas, clases de maquillaje, peinado, arreglo personal, salud y organización y promoción de obras sociales, lengua de señas y Cakchiquel.