Más de 100 proyectos inmobiliarios en un solo lugar

Invertir en vivienda es más que adquirir un bien, es construir patrimonio, garantizar seguridad y generar bienestar para la familia; consciente de ello, Banco Industrial impulsa el evento que se ha consolidado como una de las vitrinas más importantes del sector inmobiliario en el país, reuniendo en un solo espacio casas, apartamentos y la mejor asesoría financiera del país.

Durante tres días, a partir de las 10:00 de la mañana, clientes y público en general tendrán la oportunidad de conocer más de 100 proyectos habitacionales, descubrir opciones de financiamiento y dar el primer paso hacia la compra de su nuevo hogar.

“En Banco Industrial trabajamos para crear oportunidades que acercan a las personas a cumplir sus metas de vida. Tener una vivienda propia es un sueño para muchas familias, y queremos acompañarlas en cada paso de este camino con la asesoría y opciones que necesitan”, indicó Efraín Caballeros, subgerente de Créditos Vivienda y Vehículos en Banco Industrial.

El año pasado, la Fiesta de la Vivienda convocó a más de 1,000 visitantes. En 2025, se espera superar esta cifra gracias a la participación de 31 desarrolladoras, entre ellas Spectrum, Hogares ISN, Intepro, Milésimo, Sur Desarrollo, Íntegro, Nempresa, Urbania Desarrollos, Multiproyectos e IDC, que presentarán proyectos innovadores y de alta calidad.

Además de explorar proyectos inmobiliarios, los asistentes podrán acceder a:

Asesoría personalizada de especialistas en créditos hipotecarios.

Precalificación inmediata para conocer su capacidad de financiamiento.

Alternativas de crédito accesibles y convenientes.

Información clara sobre el proceso de compra de vivienda.

Descuentos y promociones exclusivas para los visitantes.

La excelencia y compromiso de Banco Industrial han sido reconocidos por el FHA con las estas distinciones: