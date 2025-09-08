Más innovador, con más colorido, con más magia y más libros

Los ganadores del Premio al Mejor Stand de Filgua, ya estaba presente desde diciembre de 2024 en el prestigioso mall de zona 10. Sin embargo, a partir de ahora, se mudó a un local mucho más amplio y espectacular en el área de Roof Top.

“Estamos felices de hacer realidad un sueño que también era el de nuestros lectores: tener un espacio más grande, más luminoso y lleno de magia”, afirma Luis de Sousa, director de Kitapenas.

Además, el nuevo local sorprende con libreras coloridas, una de ellas inspirada en el Gran Jaguar de Tikal y rincones acogedores que celebran la identidad guatemalteca a través del diseño, los libros y el arte.

Cada rincón de la nueva tienda fue diseñado para despertar emociones, con estanterías que invitan al descubrimiento, detalles chapines en cada ángulo, y por supuesto, la icónica muñequita Kitapenas, que sigue acompañando a los lectores con su encanto único y renovado.

“Este nuevo espacio no solo ofrece más de 10 mil títulos, sino que invita a mirar hacia arriba y dejarse maravillar por un cielo lleno de arte y tradición: dos barriletes gigantes inspirados en Los cielos de Sumpango, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nos complace cuando los visitantes observan el techo y dicen que les recuerda sus visitas a la Capilla Sixtina o al Hotel Caesars Palace de Las Vegas, porque de eso se trata la lectura: de echar a volar la imaginación”, comenta Daniel Uzcátegui, periodista y también director de Kitapenas.

La nueva KitapenasBB está ubicada en el nivel N3 del Roof Top de Oakland Place, rodeada de excelentes opciones gastronómicas y culturales. La librería también cuenta con sedes en Centro Comercial Rambla 10 y en Ciudad Cayalá.

Kitapenas ofrece libros para todos: clásicos, literatura juvenil, infantil, thrillers, desarrollo personal, romance, gerencia y negocios, narrativa hispanoamericana y traducida, títulos en inglés, secciones de Wattpad, Harry Potter y mucho más. Con presencia digital en www.kitapenasbb.com e Instagram y TikTok como @kitapenasbb, la librería también ofrece servicio de envío a todo el país.