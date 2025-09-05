Más niños podrán volar hacia un futuro lleno de oportunidades

Como objetivo de la carrera 5K es reunir a familias, corredores y empresas solidarias que aporten a esta causa transformadora, para el bienestar integral de más de 100 niños y adolescentes que viven en 8 unidades familiares, que reciben cuidado, educación y amor en Casa Bernabé.

Legalmente constituida en Guatemala desde 1984 como la Fundación Protectora del Niño Huérfano (FUNPRONI), Casa Bernabé es una organización cristocéntrica que ha brindado hogar, educación, cuidado médico y guía espiritual a miles de niños y jóvenes en situación de abandono, violencia o extrema vulnerabilidad.

Para participar en esta carrera y convertirse en parte de una red de apoyo que brinda esperanza, amor y oportunidades a quienes más lo necesitan, pueden ingresar a la página web upana.edu.gt/casa-bernabe. El costo de la inscripción es de Q125 adultos, Q100 niños y Q100 c/u en paquete familiar; al inscribirse se le entregará un kit que incluye mochila, playera y medalla, último día para inscribirse el viernes 26 de septiembre.