Vida Empresarial
Máxima durabilidad, imagen avanzada y potencia para todo el día
La Serie REDMI Note 15 de Xiaomi llega para redefinir la resistencia en la gama media y presenta sus cinco modelos: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15, cada uno integra batería de larga duración, fotografía con IA y protección avanzada en los dispositivos que los acompañan en cada momento.
Diseñada para el uso real de todos los días, caídas, salpicones, días largos y manos mojadas. La Serie REDMI Note 15 cuenta con la durabilidad REDMI Titán integrada en todos los modelos que sube el nivel en resistencia, batería y practicidad. Los modelos más avanzados, REDMI Note 15 Pro+ 5G y Note 15 Pro 5G, destacan por su estructura reforzada, resistencia certificada y una batería de silicio-carbono de 6500 mAh con carga ultra rápida de 100W. Además, el sistema Xiaomi Surge garantiza que la batería conserve más del 80% de su capacidad incluso después de seis años de uso normal.
Los Pro fueron construidos para resistir, con marco reforzado, placas multicapa y Gorilla Glass Victus 2 los hacen capaces de soportar caídas de hasta 2.5 metros. El REDMI Note 15 Pro+ 5G añade una tapa de fibra de vidrio ultrarresistente que absorbe impactos sin agregar peso. El resto de los modelos también ha superado pruebas de golpes y caídas que garantizan protección real en el día a día.
“La Serie REDMI Note 15, y en especial el REDMI Note 15 Pro+ 5G, representan lo mejor de nuestra visión: un teléfono diseñado para usuarios reales, con necesidades reales”, expresó Shanti Recinos, Marketing Communications Manager de Xiaomi Centroamérica & Caribe.
Y para la protección contra el agua, Los modelos Pro cumplen con normas IP66, IP68, IP69 y IP69K, lo que significa que aguantan inmersiones de hasta 2 metros durante 24 horas. Tienen 17 elementos internos a prueba de agua, verificados por TÜV SÜD, y toda la serie permite usar la pantalla incluso mojada gracias a la tecnología Wet Touch 2.0. Porque en la vida real, todo puede pasar. Y la Serie REDMI Note 15 está listo para eso.
La fotografía en esta serie está a otro nivel, combinando sensores potentes, versatilidad y herramientas inteligentes que realmente marcan la diferencia en el día a día. En lo más alto de la gama, los REDMI Note 15 Pro+ 5G y Note 15 Pro 5G integran una nueva cámara de 200MP, impulsada por el debut mundial de un sensor HPE de gran tamaño (1/1.4”), capaz de capturar imágenes ultra detalladas y realistas incluso en condiciones de poca luz. Gracias al zoom óptico integrado de 2× y 4×, al sistema DAG HDR de triple distancia focal y al procesamiento avanzado con IA, cada toma mantiene claridad, profundidad y color preciso.
Estos modelos Pro ofrecen hasta cinco distancias focales, desde 23 mm hasta 92 mm, lo que permite pasar con fluidez de paisajes amplios a retratos y primeros planos sin cambiar de lente. Por su parte, el REDMI Note 15 5G y el REDMI Note 15 cuentan con una cámara supernítida de 108MP, que ofrece un zoom óptico 3× de calidad, ideal para capturar desde escenas abiertas hasta detalles más cercanos con gran definición.
La Serie REDMI Note 15 también corre más rápido, en la cima de la gama, el REDMI Note 15 Pro+ 5G llega con el nuevo procesador Snapdragon 7s Gen 4 y estrena el sistema de enfriamiento Xiaomi IceLoop, exclusivo en este rango de precio. Esta tecnología, tres veces más eficiente que las soluciones comunes, mantiene el rendimiento estable incluso bajo uso intenso.
Con la incorporación de nuevos chips Snapdragon o MediaTek, obtienen mayor velocidad, gráficos fluidos y mejor ahorro de energía. Además, toda la serie es compatible con Google Gemini y la función Circle to Search, facilitando interacciones más intuitivas y búsquedas rápidas. En la versión Pro+ 5G, también se suma Xiaomi HyperAI, una experiencia de inteligencia artificial que se adapta al usuario y hace que todo funcione de forma más inteligente y personalizada.
Las pantallas grandes, de 6.83" en los modelos Pro+ 5G y Pro 5G, y de 6.77" en los demás, ofrecen una vista amplia y casi sin bordes. Con un brillo de hasta 3200 nits, atenuación PWM de 3840 Hz y triple certificación de protección ocular, ver contenido es cómodo y claro en todo tipo de luz. Los modelos Pro+ 5G y Pro 5G incluyen un aumento de volumen del 400%, mientras que el resto ofrece hasta un 300%, logrando un audio más fuerte y nítido para disfrutar series, música o juegos como se debe.
REDMI Buds 8 Lite
Como parte del lanzamiento, Xiaomi amplía su ecosistema AIoT con la llegada de los nuevos REDMI Buds 8 Lite, unos audífonos pensados para acompañar el ritmo del día a día con practicidad y buen rendimiento.
Disponibles en colores negro, blanco y azul, incorporan un diafragma de titanio de 12.4 mm que ofrece un sonido claro y balanceado, junto con cancelación activa de ruido híbrida de hasta 42 dB, ideal para reducir distracciones en entornos urbanos o de trabajo. Su conectividad Bluetooth 5.4 garantiza una conexión estable y eficiente, compatible con múltiples dispositivos.
Permiten conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo y ofrecen carga rápida, brindando hasta 2 horas de reproducción con solo 10 minutos de carga, además de una autonomía total de hasta 36 horas con el estuche. Todo esto se complementa con funciones inteligentes de control y ecualización a través de la app Xiaomi Earbuds.
Ya está disponible en Guatemala
REDMI Note 15 Pro+ 5G:
- Colores: Café Moca, Negro y Azul Glaciar
- Memoria: 12GB RAM + 512GB ROM (expandible hasta 24GB RAM)
- Precio de lanzamiento: Q4,599
- Disponibilidad: Xiaomi Stores, y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Tecno Fácil, Punto Naranja, El Gallo Más Gallo, La Curacao, Agencias Way, Electrónica Panamericana, Siman, Radio Shack, Americana 2000, Walmart, Tropigas, Pacifiko e Intelaf, y en operadores como Claro y Tigo.
Incluye regalo de lanzamiento: En distribuidores autorizados: REDMI Buds 6 Play + Xiaomi Sound Pocket.
En operadores como Claro y Tigo: REDMI Buds 6 Play.
REDMI Note 15 Pro 5G:
- Colores: Negro, Azul Glaciar, Gris Titanio y Morado Neblina
- Memoria: 8GB RAM + 512GB ROM (expandible hasta 16GB RAM)
- Disponibilidad: Xiaomi Stores, y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Tecno Fácil, Punto Naranja, El Gallo Más Gallo, La Curacao, Agencias Way, Electrónica Panamericana, Siman, Radio Shack, Americana 2000, Walmart, Tropigas, Pacifiko e Intelaf y en operadores como Claro y Tigo.
Incluye regalo de lanzamiento: En distribuidores autorizados: REDMI Buds 6 Play + Xiaomi Sound Pocket.
En operadores como Claro y Tigo: REDMI Buds 6 Play.
REDMI Note 15 Pro:
- Colores: Negro, Azul Glaciar y Gris Titanio
- Versiones y precios de lanzamiento:
- 8GB RAM + 256GB ROM (expandible hasta 16GB RAM)
- 12GB RAM + 512GB ROM (expandible hasta 24GB RAM)
- Disponibilidad: Xiaomi Stores, y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Tecno Fácil, Punto Naranja, El Gallo Más Gallo, La Curacao, Agencias Way, Electrónica Panamericana, Siman, Radio Shack, Americana 2000, Walmart, Tropigas, Pacifiko e Intelaf.
REDMI Note 15 5G:
- Colores: Negro, Azul Glaciar y Morado Neblina
- Memoria: 8GB RAM + 256GB ROM (expandible hasta 16GB RAM)
- Precio de lanzamiento: Disponible en tu plan favorito.
- Disponibilidad: en operadores como Claro y Tigo
Incluye regalo de lanzamiento: En operadores como Claro y Tigo: REDMI Buds 6 Play
REDMI Note 15:
- Colores: Negro, Azul Glaciar y Morado
- Memoria: 8GB RAM + 256GB ROM (expandible hasta 16GB RAM)
- Disponibilidad: Xiaomi Stores, y en distribuidores autorizados como Max, Elektra, Tecno Fácil, Punto Naranja, El Gallo Más Gallo, La Curacao, Agencias Way, Electrónica Panamericana, Siman, Radio Shack, Americana 2000, Walmart, Tropigas, Pacifiko e Intelaf.
*Colores varían según disponibilidad.
Beneficios de preventa en unidades que sean activadas del 30 de enero al 28 de febrero de 2026
- 24 meses de garantía por desperfectos de fábrica.
- Un (1) reemplazo o reparación de pantalla gratuita dentro de los primeros 12 meses.
- 100GB en Google One gratis por 6 meses, para nuevos usuarios. Canjeables hasta el 31 de julio de 2026.
- 2 meses de YouTube Premium gratis, canjeables hasta el 31 de agosto de 2026. Solo para nuevos usuarios.
Disclaimer Preventa
- Garantía de 24 meses por desperfectos de fábrica. Aplica sólo para compras activadas entre el 30 de enero y el 28 de febrero de 2026. Después de esa fecha, la garantía será de 12 meses.
- Reparación o reemplazo de pantalla aplica sólo para compras activadas durante el mismo período.
- Válido solo para nuevos usuarios de Google One. Canjeables hasta el 31 de julio de 2026.
- 2 meses de YouTube Premium gratis canjeables hasta el 31 de agosto de 2026. Solo para nuevos usuarios.
*Aplican términos y condiciones. La tarifa de suscripción mensual comienza al final de la prueba gratuita. Puedes cancelar en cualquier momento.
*Imágenes ilustrativas. Los productos pueden variar en color, tamaño y especificaciones. Consulta con el vendedor oficial antes de comprar.
*Las funciones AI pueden variar según modelos y región. Consulta el sitio web local para más detalles.
*Promoción válida hasta agotar existencias