McDonald´s creará una doble sonrisa en los niños de Guatemala

Con esta iniciativa McDonald´s pretende llevar alegría a los niños de escasos recursos del país. Foto Prensa Libre: Cortesía

Es por eso que empresas como McDonald´s implementan iniciativas para cubrir las necesidades de alimentación de los niños de escasos recursos.

Por cada compra de una Cajita Feliz, más Q1 que los guatematecos aporten, McDonald´s entregará la icónica Cajita Feliz a niños que están en diferentes instituciones, hospitales y comunidades.

“Realmente McDonald´s siempre ha estado activo en la comunidad, cuando abrimos un restaurante buscamos una institución cerca para realizar una donación. Además, hemos estado haciendo donaciones en hospitales temporales, pero quisimos hacer algo para que nuestros clientes sean parte de la iniciativa”, expresa Alejandra Toledo, gerente de mercadeo de McDonald’s Guatemala.

McDonald´s ha estado desde el principio aportando alimentación para los servidores públicos y el personal que ha estado trabajando en la instalación de los hospitales temporales.

“Nace con el deseo de ver cómo invitamos a nuestros clientes a apoyar, hemos hecho varias donaciones y estamos presentes. Hace como dos semanas hicimos unas donaciones de yogurt bebible a las instituciones que apoyamos mensualmente. Buscamos multiplicar las sonrisas e involucrar a nuestros clientes, sabemos que el reto de transmitir eso es grande y pensamos que con una Cajita Feliz podíamos amplificar las sonrisas y con esto llevamos ayuda a niños en estado vulnerable”, indica Toledo.

Este proyecto estará disponible del lunes 27 de abril al 18 de mayo y podrá adquirirse por medio de Auto Mac en cualquiera de los 63 restaurantes que están abiertos en el territorio nacional o McDonald´s Express-servicio a domicilio-.

Con esta iniciativa se espera llegar a más de 50 mil niños de Aldea SOS, Hogar Miguel Magone, Nuestros Pequeños Hermanos, Remar, Anini, Rayito de Luz, Funproni Casa Bernabé, Nuestros Ahijados, Edecri, Casas del Niño, Hospicio San José, Pediatrías de Hospitales Públicos, Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y Fundación Remar, entre otros.

Las medidas de prevención en beneficio tanto del personal como de los clientes son de mucha importancia para McDonald´s, es por eso que han aumentado e implementado nuevas medidas para resguardar la salud de todos.

“Con McDonald´s Express, hemos hecho que ninguno de nuestros embajadores-repartidores-, tenga contacto con los clientes, por medio de una entrega sin contacto, garantizado que su pedido va empacado y que no se ha manipulado en otro momento que no sea en el restaurante. A los colaboradores se les toma la temperatura, para buscar el bienestar de los clientes y de nuestros colaboradores. Hay varias medidas adicionales a las medidas de higiene que teníamos. También se pusieron acrílicos en las ventanillas de los autoMac, para que el cajero no tenga contacto con el cliente, hay varias cosas que estamos implementando y cuando se vuelvan abrir los restaurantes al público ya tendrán estas medidas de prevención”, finalizó Alejandra Toledo.

La Casa Ronald Mcdonald´s está siendo el hogar de muchos médicos que son del interior o que no pueden ir a sus casas porque atienden la emergencia del coronavirus, en donde se han implementado muchos procedimientos de seguridad para proteger a este personal que es de suma importancia en esta lucha contra la pandemia.