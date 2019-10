McDonald´s presenta el museo de la Cajita Feliz

Por 11 días los guatemaltecos podrán presenciar la evolución que ha tenido la Cajita Feliz por 40 años. Foto. Prensa Libre: Norvin Mendoza

El museo estará a partir del 31 de octubre al 10 de noviembre en el quinto nivel de parqueos del Centro Comercial Miraflores, y atenderá en horarios de domingo a jueves de 10 am a 20 hrs y los viernes y sábados de 10 am a 21 horas. “Estoy muy emocionada, porque son 40 años de mi vida que he recorrido”, expresó doña Yolanda Fernández de Cofiño.

Este lugar recrea toda la historia de la Cajita Feliz, en el inicio del recorrido donde son recibidos los visitantes por todo el entusiasmo de las chicas encargadas de cada área, se aprecia la primera y la más reciente Cajita Feliz.

“Nunca me imaginé que iba a ser algo de tantos años. Para hacer el menú infantil, como en esa época yo me mantenía en el restaurante y veía que llegaban las mamas con tres o cuatro niños y pedían un menú diferente y no se lo comían porque las hamburguesas eran muy grandes, y para agregarles un juguete, así fue como comenzó la idea de la cajita feliz que en sus inicios comenzó como El menú de Ronald”, prosigue Fernández de Cofiño

En esta exposición los invitados podrán apreciar una colección de más de 2 mil 700 juguetes de todas la épocas. Para presenciar esta exhibición solo se debe de presentar una factura de consumo en restaurantes McDonald´s.

“Los adultos van a pasar un rato agradable recordando su niñez, viendo los muñecos que les compraban sus papas cuando eran niños, y que traigan a sus hijos para que vean la evolución que ha tenido la cajita y todos los muñecos que hemos sacado”, finalizó doña Yolanda