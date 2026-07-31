Mejora la calificación crediticia desde Aa3 hasta Aa2

La mejora refleja que la fortaleza financiera intrínseca del BCIE se ha robustecido de forma estructural, impulsada por avances sostenidos en materia de adecuación de capital, diversificación de cartera y gobernanza institucional. Moody’s destacó como otro factor determinante la reducción material de los niveles de concentración de las exposiciones crediticias del BCIE, lo cual refleja una gestión proactiva del balance.

Adicionalmente, enfatizó que la implementación de los Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEAs, por sus siglas en inglés) durante 2025 y 2026, ha contribuido significativamente a disminuir la concentración de la cartera del Banco y a mejorar su perfil crediticio. A esto se suma un historial consistente de liquidez robusta, acceso estable a los mercados incluso en períodos de estrés, y una alta calidad crediticia de su cartera, reflejada en una tasa de mora del 0%.

“Esta mejora a Aa2 por parte de Moody’s se suma a las otorgadas en el último año por parte de S&P Global Ratings y Japan Credit Ratings desde AA hasta AA+, y confirma que las principales agencias calificadoras del mundo coinciden en la misma lectura: el BCIE va por la senda correcta. Más allá del reconocimiento, este hito de calificación refrenda la dirección estratégica que hemos tomado y complementa el voto de confianza que nuestros países miembros nos dieron a través del IX Incremento General de Capital”, manifestó Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE

La calificadora también destacó la aprobación del IX Incremento General de Capital, que eleva el capital autorizado del Banco de USD$7 mil millones a USD$10 mil millones, incorpora a Panamá y República Dominicana como Accionistas Serie “A” y habilita capital para la incorporación de potenciales nuevos socios altamente calificados. Para la agencia calificadora, estos elementos robustecen la gobernanza del Banco y su capacidad para mantener indicadores de capital sólidos conforme continúe expandiendo sus operaciones.

Por su parte, la nueva perspectiva positiva asignada por Moody’s refleja la expectativa de que el Banco continuará fortaleciendo su adecuación de capital, profundizando la diversificación de sus exposiciones crediticias y ampliando su base accionaria, señalando un potencial incremento en la calificación si se incorpora un socio altamente calificado, consolidando así una trayectoria de mejora continua en su perfil financiero e institucional.

“El resultado de un proceso de continua innovación que nos impulsa a seguir explorando nuevas fronteras y a redefinir lo que un banco de desarrollo como el nuestro puede alcanzar. El reconocimiento de las agencias, el compromiso de nuestros socios y el rigor técnico de nuestros equipos son los pilares sobre los que estamos construyendo el BCIE de las próximas décadas”, añadió la presidente.

Con esta acción, el BCIE reafirma su compromiso de mantener una gestión financiera prudente que le permita continuar accediendo a los mercados internacionales de capitales en condiciones cada vez más competitivas y acompañar a sus países miembros con recursos en las mejores condiciones posibles.