Mejorar la competitividad ante retos en el comercio global

En un contexto global marcado por la incertidumbre comercial y la desaceleración de pedidos, esta industria ha logrado mantenerse competitiva gracias a su capacidad de adaptación, su integración vertical, su enfoque en productos de alto valor agregado y sus avances en sostenibilidad.

Este evento que tuvo una duración de 3 días contó con 192 stands de empresas nacionales e internacionales, que abarcan textiles (24%), servicios especializados y accesorios (21%), maquinaria (19%), serigrafía y sublimación (19%) y pabellones enfocados en varias regiones (17%); y tuvo la participación de visitantes provenientes de más de 25 países, incluyendo Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Vietnam y las principales naciones de Centroamérica.

El Apparel Sourcing Show 2025 también sirve para destacar el potencial de Guatemala como destino estratégico en el contexto del nearshoring. A través del piso de exhibición y áreas de networking, los asistentes pudieron conocer la sofisticación del clúster nacional, que va desde la producción de telas de alta tecnología hasta procesos de confección ágiles y sostenibles.

“Durante el primer semestre de 2025, el sector reportó un crecimiento del 1.36% en el valor de las exportaciones, a pesar de haber decrecido en la cantidad de docenas de prendar exportadas en un 9.7%, es importante ver de cerca estos números, ya que aunque hemos crecido en valor de exportaciones, se ha decrecido en docenas de prendas exportadas lo que nos advierte una desaceleración en la colocación de órdenes, debido a la incertidumbre”, señaló Carlos Arias, Presidente de la Junta Directiva de VESTEX.

La industria guatemalteca, hasta ahora, ha sabido responder con innovación, incorporando productos complejos, textiles técnicos y prácticas sostenibles, como sistemas de tratamiento de aguas residuales, equipos de eficiencia energética y producción de hilados a partir de PET reciclado. Asimismo, muchas empresas del sector operan bajo certificaciones internacionales como Higg Index, SMETA, Global Recycled Standard y Blue Sign.

“La industria se encuentra en un punto clave, en el que enfrenta retos importantes que pueden ser convertidos en oportunidades, si nos concentramos en mejorar la competitividad del país. Necesitamos abordar temas como la estabilidad salarial, los costos de logística y la infraestructura”, agregó Arias.

Guatemala se perfila como una opción viable frente a competidores que enfrentan aranceles más elevados, como China, Vietnam o Bangladesh, lo que resalta la importancia de mantener condiciones mínimas de estabilidad local, incluyendo mejoras en infraestructura, logística y políticas salariales técnicas y predecibles, para continuar atrayendo nuevas inversiones.

Con el liderazgo de VESTEX, el Apparel Sourcing Show 2025 reafirmó el compromiso del sector con el desarrollo económico sostenible del país. Desde la gremial, se impulsa activamente la mejora continua en estándares de calidad, cumplimiento social y ambiental, y atracción de inversión, posicionando a Guatemala como un referente regional en soluciones textiles integradas.