Mejorar la infraestructura y equipamiento en los centros educativos

“De Hoy Para Siempre” se consolidó en 2024 y tiene como propósito generar impacto positivo sostenible en la vida educativa de niñas y niños entre 0 y 6 años, a través de la intervención en infraestructura escolar, equipamiento de áreas de preparación de alimentos para fortalecer las condiciones de salud, seguridad, nutrición y dignidad en los entornos educativos, respetando los lineamientos de Mineduc relativos al Programa de Alimentación Escolar y el Manual para Equipamiento Educativo de Cocinas.

Cabe añadir que, también se sumaron dos centros educativos más, donde Grupo AG remozó sus cocinas: en la Escuela Rural Mixta Dr. Mariano Gálvez de la aldea El Milagro y la Escuela Rural Mixtán de San Juan Mixtán para atender a más de 700 estudiantes en ambos centros.

“Ustedes (Grupo AG) están apoyando con algo más fuerte que una cocina. Están apoyando con una alimentación balanceada, con una alimentación servida, con darle un ambiente feliz a un centro educativo. Ustedes están apoyando a garantizar la estabilidad en un centro educativo, a garantizar mejores aprendizajes, mejores condiciones de vida y un presente mejor, sólido, fuerte”, manifestó Anabella Giracca, Ministra de Educación.

Al acto asistió el alcalde del municipio de Masagua, Israel Castillo, quien manifestó su agradecimiento “muy especial a Grupo AG, por su valioso apoyo y compromiso con el bienestar de nuestra gente. Este tipo de alianzas demuestran que, cuando trabajamos juntos, podemos lograr grandes cambios en nuestras comunidades”.

Este año en el programa se implementará el registro de peso y talla de niños de 4, 5 y 6 años, para monitorear la curva de crecimiento y evaluar el impacto de los alimentos servidos. También se capacitará a padres de familia y miembros de la Organización de Padres de Familia (OPF), que colaboran voluntariamente con las escuelas, en salud y nutrición alimentaria y la preparación correcta de alimentos.

“Estamos concretizando el convenio que firmamos junto al Ministerio de Educación en noviembre pasado, donde subrayábamos el compromiso de Grupo AG con la educación y la niñez guatemalteca, por medio de mejorar la infraestructura y equipamiento en los centros educativos de las comunidades de Masagua”, finalizó Rodrigo Gabriel, director General de Grupo AG.