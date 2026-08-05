Millones de conexiones que construyen oportunidades

La historia de esta familia representa el propósito que impulsa el trabajo diario de la distribuidora, de seguir construyendo infraestructura para que más comunidades tengan acceso a un servicio eléctrico confiable, que contribuya al bienestar de las personas y al desarrollo de Guatemala.

“Alcanzar 2.7 millones de clientes es un hito muy importante en ENERGUATE, porque detrás de cada conexión hay una familia, un negocio o un sueño que hoy cuenta con nuevas oportunidades para salir adelante”, indicó Lissette Barrios, gerente de Talento y Comunicación de ENERGUATE.

Como parte de este momento, la familia Ramos Teo recibió electrodomésticos para equipar su vivienda y aprovechar desde el primer día los beneficios del servicio eléctrico, iniciando una nueva etapa con mayores posibilidades para su desarrollo.

La llegada de la energía eléctrica crea mejores condiciones para las familias y fortalece la calidad de vida. Cada nueva conexión acerca oportunidades que comienzan en casa y se extienden a toda la comunidad.

“Este logro nos llena de orgullo porque refleja la confianza de nuestros clientes y el trabajo constante de miles de colaboradores que, día a día, hacen posible llevar energía a más hogares guatemaltecos”, añadió Barrios.

Actualmente, ENERGUATE brinda servicio a más de 13.5 millones de guatemaltecos en su área de cobertura. Alcanzar 2.7 millones de clientes refleja años de inversión, ampliación y modernización de la red eléctrica para llevar energía a más hogares, comercios e industrias.

Cada conexión no representa únicamente un nuevo cliente, sino una familia que cuenta con mejores herramientas para construir su futuro.