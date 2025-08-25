Modernas instalaciones para una atención integral

El nuevo complejo que se ubica en Calzada Aguilar Batres, 47-51, Zona 12 Monte María (Carril Auxiliar), marca un paso estratégico en la visión de la compañía: estar más cerca de sus clientes y convertirse en un aliado confiable para el crecimiento de sus negocios. La inauguración contó con la presencia de representantes de alto nivel de Hyundai Construction Equipment provenientes de Corea del Sur, además de directivos de la corporación Canella y aliados estratégicos.

Este acompañamiento internacional confirma la solidez de la empresa, que representa en el país a marcas de prestigio mundial: Hyundai Construction Equipment (desde 1997), New Holland Construction (desde 2018) y Massey Ferguson (desde 1976).

“Esta ampliación de nuestra red nos va a dar un empuje más, este showroom tiene muchos años de estar en planeación y ahora abre sus puertas, está en un excelente lugar, cerca de varias empresas que se dedican a este giro de negocio, para que nos vengan a visitar y ver los grandes productos y la excelente asesoría que les podemos dar. Estamos muy contentos porque ha sido un buen año para la maquinaria, el mercado de la construcción ha crecido y es porque Guatemala es un país pujante que va para adelante”, destacó José Roberto Aguirre Canella, gerente general de Canella, S.A.

Las nuevas instalaciones están dirigidas a agricultores que buscan optimizar sus tierras con soluciones Massey Ferguson, hasta contratistas e ingenieros que requieren maquinaria confiable de Hyundai y New Holland para proyectos de construcción, Canella Maquinaria se posiciona como un socio estratégico de alto valor.

Más que una inversión en infraestructura se trata de una inversión en confianza: un recordatorio de que la compañía sigue construyendo relaciones de largo plazo con sus clientes, brindando un Sistema de Respaldo único en la industria.

La compañía invita a clientes, aliados y al público en general a acercarse y conocer este espacio pensado para brindar un respaldo integral en ventas, servicio y repuestos, reafirmando así el compromiso de estar cada vez más cerca de quienes mueven el desarrollo agrícola y de construcción en Guatemala.