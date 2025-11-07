Moderno sistema de estacionamiento en la vía pública

Con MarbEx, los usuarios pueden realizar el pago por uso privativo temporal de los espacios de parqueo de manera completamente digital, eliminando las filas y el uso de papel, y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. Este nuevo modelo refuerza la transparencia administrativa y la seguridad financiera al centralizar todos los pagos en un sistema automatizado.

La implementación del MarbEx se complementa con el Reglamento de la Renta por uso privativo temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos, publicado en noviembre de 2024 en el Diario Oficial. Dicho reglamento establece normas claras sobre el uso de los espacios de parqueo, el significado de las líneas de color y las tarifas aplicables.

Las tarifas

De lunes a jueves:

Automóviles particulares (hasta 7 pasajeros): Q10

Motocicletas: Q5

Vehículos de 8 a 15 pasajeros: Q20

Viernes, fines de semana, días festivos y Semana Santa:

Automóviles particulares (hasta 7 pasajeros): Q20

Motocicletas: Q10

Vehículos de 8 a 15 pasajeros: Q30

Formas de pago

El MarbEx puede adquirirse de las siguientes maneras:

Policía Municipal en la vía pública encargada de cobrar y recibir el pago de la renta regulada en el Reglamento, pago con tarjeta de crédito o débito.

En línea, a través del sitio web oficial de la Municipalidad (portal.muniantigua.gob.gt/#/opcion), con tarjeta de crédito o débito.

En efectivo: únicamente en las cajas municipales ubicadas en el Palacio del Ayuntamiento, Cerro de la Cruz y Centro Comercial Telares.

Colores de banquetas para estacionar según tipo de vehículo y su significado:

Roja: prohibición total de estacionar o detenerse.

Azul: estacionamiento para personas con movilidad reducida o emergencias médicas.

Blanca: estacionamiento de motocicletas particulares.

Gris y No señalización: área habilitada para vehículos particulares que cuenten con MarbEx.

Amarilla: estacionamiento de corta duración (máximo 15 minutos) carga o descarga autorizada.

Los vecinos antigüeños que posean su calcomanía municipal vigente estarán exentos del pago de marbete, la cual podrá renovarse cada año en línea.