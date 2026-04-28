Nancy y Campito los nuevos miembros de la familia de pingüinos

Actualmente el Zoológico tiene 21 pingüinos, de los cuales seis son crías, entre ellas Nancy y Campito, quienes salieron solitos de su nido, las demás se encuentran con sus padres dentro de sus nidos, y para que todo siga su curso natural, los veterinarios del parque se involucran lo menos posible.

Los pingüinos de Humboldt, Spheniscus humboldti, que se encuentran en el zoológico son de una especie catalogada en peligro de extinción debido a la disminución de sus poblaciones, habita principalmente en las costas de Perú y Chile y que actualmente enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la sobrepesca, el cambio climático y la presencia de especies invasoras en sus zonas de anidación. Debido a ello, está clasificada como Vulnerable por la International Union for Conservation of Nature (IUCN).

La Asociación Guatemalteca de Historia Natural (AGHN), administradora del Parque desde el año 1963 mediante el Decreto Ley 39, es la encargada del desarrollo del Plan Maestro del Zoológico La Aurora, el cual ha impulsado la evolución de la infraestructura, recintos, jardines y áreas recreativas del Parque. Dentro de su misión, también procura el cuidado, bienestar y conservación de las especies que alberga.

“Las dos crías las nombramos Nancy y Campito gracias al apoyo de Qualipharm, que son amigos del parque desde hace muchos años. Este logro es muy importante para nosotros porque estamos trabajando constantemente en iniciativas que apoyan a especies que están en peligro de extinción, y una de esas es el pingüino de Humboldt”, comentó Gabriela Galindo, gerente de Mercadeo del Zoológico La Aurora.

En este marco, el nombre de Nancy ha sido elegido en homenaje a Nancy Urbina, quien dejó una huella especial como Gerente de Mercadeo de Qualipharm. Este reconocimiento honra sus más de 10 años de apoyo al Zoológico La Aurora y una relación valiosa que fortaleció la labor de conservación de la institución.

Qualipharm, como Laboratorio farmacéutico nacional, reafirma su compromiso con la educación, la conservación de especies y la generación de vínculos significativos con aliados que comparten su visión de cuidado y protección de la vida silvestre.