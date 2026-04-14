Nueva clave estratégica para la creación de valor empresarial

En un entorno marcado por la aceleración tecnológica, el aumento de expectativas de los clientes y la transformación constante de los modelos de negocio, el Grupo impulsa PerspectivaGTC, una iniciativa que busca abrir espacios de reflexión estratégica para líderes empresariales, clientes y aliados, alrededor de los grandes cambios que están transformando industrias a nivel global.

Bajo el concepto de “proximidad”, la iniciativa invita a repensar cómo las empresas pueden estar cada vez más cerca de lo que realmente importa: sus clientes, sus decisiones clave y las oportunidades que definen su crecimiento futuro.

Rob Wolcott, referente global en estrategia e innovación corporativa. Foto Prensa Libre: Cortesía

“La tecnología ha reducido distancias como nunca, pero el verdadero desafío hoy es cómo usamos esa tecnología para generar cercanía, confianza y valor real. En Grupo Financiero G&T Continental entendemos que la innovación no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para acompañar mejor a nuestros clientes, simplificar sus decisiones y ayudarlos a convertir los cambios del entorno en oportunidades concretas para sus negocios, sus industrias y para el país”, señaló el Lic. Enrique Rodríguez Mahr, CEO del Grupo Financiero G&T Continental.

La reflexión fue enriquecida por la visión de una de las voces más influyentes en estrategia corporativa, Rob Wolcott, quien planteó que la verdadera ventaja competitiva hoy no proviene únicamente de la eficiencia, sino de la capacidad de las organizaciones para acercarse estratégicamente a las necesidades, decisiones y expectativas de sus clientes.

Desde este enfoque, PerspectivaGTC se posiciona como una plataforma de pensamiento estratégico que conecta tendencias globales con la realidad local, promoviendo conversaciones de alto nivel sobre competitividad, transformación digital, liderazgo y creación de valor sostenible.

“Nuestros clientes, empresas y personas de alto patrimonio, buscan hoy más que productos financieros. Buscan cercanía, entendimiento profundo de su contexto y acompañamiento estratégico. Hablar de proximidad es hablar de estar presentes en los momentos clave, con soluciones oportunas, ágiles y alineadas a sus objetivos de crecimiento”, expresó Francisco Sosa, Vicepresidente Senior Comercial de Banco G&T Continental.

La iniciativa también refleja el compromiso del Grupo por liderar conversaciones relevantes que aporten visión y criterio en un contexto donde la eficiencia operativa ya no es suficiente para sostener ventajas competitivas. En un mundo donde los cambios ocurren cada vez más rápido, la capacidad de anticipar, adaptarse y conectar con los clientes se vuelve un diferenciador esencial.