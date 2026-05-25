Nueva identidad visual preparada para las necesidades actuales

La renovación de la marca responde a la evolución natural de una compañía que ha crecido junto a sus clientes y que, en los últimos años, ha venido fortaleciendo de manera decidida sus capacidades operativas y tecnológicas.

Al cierre de 2025, esa posición se reflejó en una participación de mercado del 24.6 %, más de Q3,163 millones en primas y la utilidad antes de impuestos más alta del sector, confirmando su solidez y crecimiento sostenido.

“Hoy contamos con un portafolio de más de 30 productos que ha evolucionado de forma constante para responder a las necesidades de nuestros clientes. Esta amplitud y capacidad de adaptación reflejan quiénes somos: una aseguradora sólida, cercana y moderna, que entiende que proteger también implica evolucionar junto al mercado y las personas. Por eso nuestra imagen también evoluciona, manteniendo intacta nuestra esencia y reforzando nuestra cercanía con clientes, aliados y colaboradores”, señaló Hermann Girón, gerente general de Seguros El Roble.

La renovación se sustenta en un análisis integral de la marca y acompaña la estrategia de Seguros El Roble de continuar liderando el mercado mediante soluciones innovadoras en seguros de vida, gastos médicos, automóviles y otros ramos, así como a través de su propuesta de bancaseguros desarrollada junto a Banco Industrial.

Seguros El Roble ha incorporado herramientas avanzadas de analítica e inteligencia artificial para agilizar procesos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer una experiencia cada vez más clara, oportuna y confiable.

Este nuevo sistema visual conserva al roble como símbolo central de la marca, un ícono históricamente asociado con solidez, protección y confianza, ahora reinterpretado con un diseño más estilizado y contemporáneo. La actualización incorpora una paleta cromática alineada con la identidad de Corporación Bi, reforzando atributos como profesionalismo, cercanía y seguridad.

“Operamos en todos los ramos, tanto personales como patrimoniales, con una estrategia enfocada en las distintas necesidades de personas y empresas. Esa visión nos permite acompañar a nuestros clientes para que avancen con confianza y se sientan siempre seguros. Esa es nuestra razón de ser”, afirmó Jorge Linares, Asistente de Gerencia General de Seguros El Roble.

Esta nueva imagen también busca fortalecer la presencia y consistencia de la marca en todos sus puntos de contacto, reafirmando su posicionamiento como una aseguradora que entiende las necesidades actuales de sus clientes y promueve una relación más humana, transparente y cercana con el mundo de los seguros.

La fortaleza de la compañía también ha sido respaldada por reconocidas agencias internacionales. En 2025, AM Best ratificó su calificación de fortaleza financiera en A- (Excelente) con perspectiva positiva, mientras que Moody’s Local le otorgó la calificación AAA.gt con perspectiva estable.

Con esta renovación, Seguros El Roble reafirma su compromiso de seguir siendo un aliado confiable para miles de familias y empresas, habilitando tranquilidad y bienestar mediante una marca sólida, cercana e innovadora, preparada para el futuro del mercado asegurador en Guatemala.