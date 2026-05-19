Nuevo laboratorio de recursos energéticos

Las nuevas instalaciones del laboratorio del IRE, cuentan con un espacio moderno y especializado que fortalece significativamente la formación académica, la investigación aplicada y la innovación tecnológica en el sector energético de Guatemala.

Este nuevo laboratorio permite a Universidad Galileo elevar su modelo educativo, integrando experiencias prácticas reales que preparan a los futuros profesionales para liderar procesos de transformación energética sostenible.

“Estas nuevas capacidades permiten que nuestros estudiantes y docentes desarrollen proyectos aplicados, analicen soluciones energéticas reales y validen tecnologías innovadoras, fortaleciendo así la formación académica y posicionando al IRE como un referente en investigación, docencia y vinculación con el sector energético”, expresó la M.Sc. Lourdes Socarrás, directora del Instituto de Recursos Energéticos.

Las nuevas instalaciones incorporan infraestructura avanzada para la formación práctica en áreas clave como:

Energías renovables (solar, eólica e hidrógeno)

Sistemas eléctricos

Gestión energética

Biomasa y biocombustibles

Eficiencia energética

Evaluación de emisiones y calidad de combustibles

Entre las nuevas capacidades destaca el laboratorio de energía limpia con sistemas fotovoltaicos conectados y aislados, estaciones de monitoreo en tiempo real, sistemas solares térmicos, tableros eléctricos didácticos, un túnel de viento para investigación en energía eólica. Y, un laboratorio de termoenergía, con capacidad de realizar pruebas con estándares internacionales de eficiencia térmica, seguridad y emisiones de gases intradomiciliarias para sistemas de cocción en áreas urbanas y rurales.

Además, se fortalecen líneas estratégicas de investigación enfocadas en:

Energías limpias y descarbonización: El laboratorio integra tecnologías orientadas a la transición energética sostenible, promoviendo soluciones vinculadas a fuentes renovables y reducción de emisiones.

El laboratorio integra tecnologías orientadas a la transición energética sostenible, promoviendo soluciones vinculadas a fuentes renovables y reducción de emisiones. Eficiencia térmica y sostenibilidad comunitaria: Se desarrollan investigaciones especializadas en sistemas de cocción con biomasa, una línea de alto impacto social para Guatemala, considerando la relevancia del uso doméstico de leña y sus implicaciones ambientales y de salud.

La presentación del nuevo laboratorio no sólo celebra dos décadas de servicio del Instituto de Recursos Energéticos, sino que también proyecta el futuro de la formación energética en Guatemala, impulsando soluciones que contribuyen al desarrollo sostenible del país y la región.

En el marco de la conmemoración de sus 20 años de trayectoria, el Instituto de Recursos Energéticos (IRE) reafirma su compromiso con la excelencia educativa mediante una expansión estratégica de sus capacidades técnicas, ofreciendo a estudiantes, docentes e investigadores acceso a tecnología de vanguardia para responder a los desafíos energéticos actuales y futuros.