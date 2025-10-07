Nuevo laboratorio integrado y automatizado más ágil y preciso

El Centro de Diagnóstico ofrece un sistema de última tecnología que interconecta la mayoría de los analizadores utilizados para procesar pruebas de rutina y emergencias. Esto permite la sinergia entre tecnología, digitalización y personal especializado, para un flujo altamente ágil y preciso, beneficiando a todos los pacientes y médicos referentes guatemaltecos.

En el marco de la celebración de su 50 aniversario, se hace el lanzamiento de este nuevo Laboratorio, que cuenta con un pre analizador que automatiza el procesamiento de las muestras tan pronto se toman, un innovador sistema de bandas transportadoras de muestras, una centrifugadora automatizada, 2 analizadores de química, 3 analizadores de pruebas especializadas inmunológicas, 2 sistemas ISE para medición de electrolitos y un sistema integrado de hematología. Esto genera una capacidad aumentada en todas las áreas estratégicas y de alto volumen de laboratorio, como lo son química, inmunología y hematología.

“Inauguramos las instalaciones del Laboratorio Clínico con equipos interconectados de última generación, marcando un hito en la industria de la salud con la implementación del único laboratorio completamente automatizado e integrado, brindando acceso a la mejor tecnología diagnóstica tanto a médicos como pacientes”, comentó el Ing. Juan Fernando Mena, director de La Junta Directiva de TecniScan.

La implementación de este sistema se traduce en múltiples beneficios como la reducción de pasos manuales permitiendo un mejor desempeño en el laboratorio, reprocesamiento de pruebas sin necesidad de volver a extraer sangre de los pacientes. Todo esto, permite una colaboración más estandarizada entre las diferentes áreas del laboratorio para una visión más integral.

“La obtención de resultados más rápidos y confiables para una mejor atención al paciente, mayor precisión en los diagnósticos médicos, análisis de un mayor número de muestras y mejora en la gestión y control de calidad”, manifestó la Licda. Conchita Fletes, directora del Laboratorio Clínico de TecniScan.

TecniScan y la multinacional suiza Roche. A través de una consultoría exhaustiva para evaluar las necesidades diagnósticas actuales y futuras, y gracias al trabajo en equipo se diseñó una solución que combina analizadores robustos, una amplia oferta de reactivos, además de sistemas informáticos avanzados, optimizando así la gestión del laboratorio clínico.

Con esto, TecniScan reafirma su compromiso de más de 50 años de trayectoria, ofreciendo a los pacientes un servicio de calidad y excelencia. Este nuevo laboratorio automatizado es un testimonio de la constante búsqueda y compromiso con la innovación tecnológica que TecniScan tiene hacia la población; siendo fiel a su promesa de ser expertos en diagnosticar; pero sobre todo, ser expertos en ser humanos.

Para más información de TecniScan pueden comunicarse al PBX 1723, WhatsApp 2429-3500 o www.tecniscan.com.