Nuevo módulo en Villa Nueva para tramitar las licencias de conducir

Este es un paso muy importante de la empresa que ha sobresalido desde hace más de 25 años brindando servicios innovadores, eficientes y tecnológicos; esta nueva sede ubicada en el segundo nivel del Centro Comercial Centro Cívico del Sur, en el Boulevard Reformadores, en la zona 4; ha sido diseñada para brindar una mejor atención a los usuarios, en un ambiente más amplio y moderno, facilitando así los trámites con los estándares más altos de servicio y calidad.

“La afluencia en Villa Nueva es bastante alta, el primer módulo que se tenía, en el Centro Comercial Galerías Catalina, en la zona 6, en ocasiones sobrepasa su capacidad y por eso se tomó la decisión de abrir este segundo modulo, el cual tiene un nuevo concepto, para mejorar la experiencia del usuario con espacios más amplios, este es el primero de su tipo, espero que tenga una buena aceptación”, manifestó el ing. Luis Francisco Ortega, gerente general de Maycom.

Los horarios de atención son: de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tardes y sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. El trámite tiene un estima de 45 minutos, desde que ingresa hasta las instalaciones, hacen la verificación de datos, hasta la toma de fotografía y entrega del nuevo decumento.

Los servicios

Primera licencia para mayores y menores de edad.

Primera licencia Tipo E (Para conducir maquinaria agrícola e industrial)

Renovación A, B, C y M

Reposición mayores y menores de edad

Transferencias a licencias tipo A y tipo B

El trámite para la obtención de licencia de conducir es rápido y sencillo. Es estrictamente personal y sólo tiene acceso el usuario.