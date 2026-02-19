Nuevo patrocinador de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala

Este anuncio se suma a la celebración de los 60 años impulsando el bienestar integral de los guatemaltecos, al movimiento Todos estamos convocados y a un Ilamado colectivo que reconoce al fútbol como un punto de encuentro, identidad y esperanza.

El patrocinio le da un nuevo nombre Liga Femenina Bantrab, desde esta visión de largo plazo se estructura en cuatro pilares para promover oportunidades reales para las futbolistas y sus comunidades. Así como impulsar el involucramiento de nuevas generaciones en el deporte, las mujeres también están convocadas a ser protagonistas del desarrollo social y deportivo del país.

La identidad visual de la Liga Femenina Bantrab mantiene coherencia con la Liga Bantrab, incorporando el magenta como color central, uno de los tonos institucionales que representa la pasión, la energía y el compromiso con la equidad, valores que reflejan el ADN de Bantrab y su forma de hacer banca con propósito.

"Esta alianza también busca impulsar el deporte en los más pequeños, quienes son el futuro del país. Para que los niños y niñas vean que el deporte nos une, nos forma y nos inspira; y todos podemos ser parte del fútbol, ya sea de manera profesional o como un espacio de formación, recreación y bienestar", expresó Jesús Pineda, Gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab.

Pilares de la liga femenina Bantrab

Fuerzas básicas, destinando recursos para academias de fútbol y procesos formativos. Desarrollo y educación, a través de educación financiera, salud preventiva, cursos, talleres, programas de inglés y becas de estudio. Pilar financiero, con acceso a productos como ahorro, seguros, tarjetas de crédito y BanConsejos. Impacto social, fomentando la integración social, los valores, el movimiento no racismo, no violencia; la cultura de reconocimiento y la formación deportiva.

Como parte de este enfoque integral, el patrocinio se articula con el programa Mujeres Líderes de Bienestar, mediante el cual Bantrab promueve la inclusión, el empoderamiento y el bienestar integral de las mujeres, brindando oportunidades de desarrollo, asistencias médicas, psicológicas y nutricionales sin costo, acceso a talleres y capacitaciones, experiencias de comunidad y soluciones financieras diseñadas para ellas y sus familias.

Desde la Estrategia de Bienestar de Bantrab, y especialmente desde su Pilar Social y de Desarrollo, el Grupo Financiero continúa impulsando acciones con impacto real. Gracias a la implementación de los Clústeres Estratégicos desde 2023, Bantrab ha impactado positivamente a más de 970 mil personas en todo el país mediante programas de educación financiera, deporte, salud y formación integral.

Con esta alianza, Bantrab reafirma que el fútbol no solo se juega: se vive, se comparte y se construye desde la igualdad de oportunidades.