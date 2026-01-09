Nuevo patrocinador oficial de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala

Esta alianza estratégica es parte de la Estrategia de Bienestar de Bantrab la cual mediante sus tres pilares: Financiero, Social y de Desarrollo, y Digital, busca dar vida a su propósito institucional. Y es que, al mismo tiempo, a través del Pilar Social y de Desarrollo y la creación de sus Clústeres Estratégicos en 2023, a la fecha Bantrab ha impactado a más de 970 mil personas mediante distintos programas y acciones.

Asesorías personalizadas

Capacitaciones de educación financiera, deporte y salud

Consolidación de deudas

Actividades deportivas (fútbol y ciclismo)

Cursos y especializaciones de GuateAprende

La Cantera de Guate, con más de 90 academias afiliadas

De esta cuenta y para llevar más bienestar a los guatemaltecos, el Grupo Financiero lanzó su campaña Todos estamos convocados y así anunciar el apoyo a la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.

“Desde 2016, cuando iniciamos un profundo proceso de transformación, en Bantrab nos enfocamos en construir nuestra solidez y fomentar la transparencia. Por esta razón, y al identificar que el fútbol nos une, decidimos fomentar el deporte para promover el bienestar integral. Por ello, hoy nos entusiasma presentar la Liga Bantrab”, comentó Jesús Pineda, Gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab.

La Liga Bantrab nace como una iniciativa integral orientada a fortalecer el fútbol nacional, a partir de pilares estratégicos que impulsan el desarrollo deportivo, social y financiero del país, enfocados en:

Capacitación: Educación Financiera, Deporte con aliados internacionales (Real Madrid, River Plate, Argentinos Juniors), Salud (Abbott y Seguros Bantrab) y GuateAprende.

Tecnología: Implementación del VAR, información en línea (equipos, jugadores, datos) y digitalización de entradas y pagos.

Fuerzas básicas: Visorías, acceso a experiencias internacionales y academias de fútbol

Financiero: Ahorro, seguros, tarjetas de crédito y BanConsejos

Impacto social: Integración social, valores (no racismo, no violencia), campaña Regreso al estadio, becas de estudios y deportivas, pasantías deportivas y reconocimientos. Bantrab reafirma su compromiso con este deporte apoyando también a distintas categorías y disciplinas en todo el país (Liga Bantrab, segunda y tercera división, asociaciones departamentales, selecciones nacionales, fútbol playa, futsal y fútbol femenino) mediante la provisión de balones e implementos adecuados.