Nuevos modelos de super lujo que mezclan comodidad, elegancia y seguridad llegan a Guatemala

Presentaron los tres nuevos modelos de vehículos de la marca BMW. Foto Norvin Mendoza

Estos modelos estarán disponibles a través de Excel, único importador autorizado de BMW en Guatemala. Una nueva dimensión en lujo: El BMW X7

El BMW X7 viene equipado de serie con suspensión neumática en los dos ejes y suspensión adaptable con amortiguadores controlados electrónicamente. Dependiendo de la variante del motor, los clientes también tienen la opción de un diferencial M Sport y un paquete Off-Road, por no mencionar el sistema de chasis Executive Drive Pro con estabilización de balanceo activa. El BMW X7 se adhiere a la fórmula de capacidad todoterreno combinada con un impresionante confort de conducción y un manejo ágil en la carretera por lo que sus modelos SAV son reconocidos, cortesía de la avanzada tecnología de motores, para Guatemala, estará disponible el equipamiento Pure Excellence en motor 40i y 30d.

El lujo progresivo personificado por el BMW X7 se destaca aún más por la amplia gama de sistemas de asistencia al conductor de vanguardia que se ofrecen. El paquete Driving Assistant Professional (que incluye el asistente de dirección y control de carril) y el asistente de estacionamiento con asistente de reversa encarnan de manera más vívida los últimos avances hacia la conducción automatizada. También se encuentra en la lista de equipos de serie el BMW Live Cockpit Professional, que incluye un grupo de instrumentos totalmente digital y una pantalla de control, cada uno con una diagonal de pantalla de 12.3 pulgadas. Además, el nuevo sistema operativo BMW 7.0 permite un funcionamiento multimodal optimizado utilizando el controlador iDrive, la pantalla táctil, los botones del volante o el control de voz y gestos.

Dinamismo, lujo y placer al aire libre: El BMW Serie 8.

La segunda presentación de la nueva ofensiva en el segmento de lujo en exhibición en Los Ángeles agrega una nueva clase de vehículos a la línea de BMW, uno que permite que la renombrada destreza deportiva de la marca se experimente por primera vez en una lujosa cuna de cuatro plazas. El BMW Serie 8, M850i combina cualidades de conducción estimulantes con un diseño de elegancia incomparable y un entorno extraordinariamente exclusivo.

Las líneas estiradas diseñadas dinámicamente, marcan el tono para el aspecto distintivo del BMW Serie 8, incluyendo también, un paquete Winter Comfort (que incluye un volante con calefacción) que están disponibles como extras.

El BMW M850i xDrive, cuenta con rendimiento de combustible en l/100 km (combinado): 10.7. Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 245 Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE, los que se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

El BMW Serie 8 se lanzará con una opción de gasolina V8 o un motor diésel de seis cilindros en línea, con la potencia dirigida a la carretera en ambos casos a través de una transmisión Steptronic de ocho velocidades y el sistema de tracción integral inteligente BMW xDrive. La tecnología del tren motriz y el chasis desarrollado para la gama del BMW 8 Series se probó y se ajustó en la pista de carreras y en la carretera. El resultado es un desempeño impresionante combinado con un equilibrio supremo y un excelente confort de marcha. Los últimos sistemas de asistencia al conductor también están disponibles en el nuevo BMW Serie 8 para mejorar aún más la comodidad y la seguridad. El BMW Head-Up Display forma parte de la especificación de serie, al igual que el BMW Live Cockpit Professional, que comprende un grupo de instrumentos digitales detrás del volante con una diagonal de pantalla de 12.3 pulgadas y una pantalla de control de 10.25 pulgadas.

Diseño: proporciones dinámicas y estilo atlético.

El BMW X4 es un caso de estudio en dinámica muscular y presencia imponente. La superficie limpia y los acentos modernos de primera clase encabezan esta interpretación actualizada de la inconfundible estética del BMW X4. Asume el papel de atleta atractivo en la familia de modelos BMW X.

Un aumento de 81 milímetros en longitud exterior a 4,752 milímetros, 54 milímetros añadidos a la distancia entre ejes (ahora 2,864 milímetros) y un extra de 37 milímetros de ancho (1,918 milímetros) confieren al BMW X4 nuevas proporciones dinámicamente estiradas. En el centro del impactante frente se encuentran las típicas parrillas en forma de riñón de BMW con aspecto tridimensional. Los faros gemelos LED con contornos dinámicos y las luces antiniebla horizontales forman una nueva interpretación de la familiar cara de seis ojos característica de los modelos BMW X.

La línea de los hombros precisa – que toma las manijas de las puertas en su ruta hacia las luces traseras – y la línea de carácter entre las salpicaderas rompen las superficies de los flancos del vehículo. Esto crea una sección posterior ensanchada, que es enfatizada adicionalmente por el medallón. La línea del toldo estilo coupé se desliza hacia la ventana trasera con un elegante movimiento antes de inclinarse más hacia atrás. Las líneas horizontales, las luces traseras LED que se proyectan desde el cuerpo del automóvil con su forma tridimensional y los tubos de escape dobles (compartidos por todas las variantes del motor) aumentan el ancho de la parte trasera.

Interior: carácter deportivo con una sensación moderna y premium.

El BMW X4 emana un toque moderno y de alta calidad combinado con un dinamismo llamativo. La disposición centrada en el conductor, dentro de la cabina, el panel de instrumentos bajo y la posición de asiento ligeramente elevada ayudan a crear una experiencia de conducción supremamente segura. Los asientos deportivos rediseñados con refuerzos laterales contorneados y rodilleras a los lados de la consola central aumentan la sensación de deportividad.

Materiales de primera clase, calidad de construcción precisa y detalles meticulosamente diseñados marcan la pauta para el carácter Premium actualizado del nuevo BMW X4. Las superficies del panel de instrumentos y los paneles de las puertas se funden suavemente entre sí, mientras que los logotipos X en relieve en las superficies de las puertas tratadas con electrodeposición, brindan detalles llamativos. Otros detalles, la nueva tapicería de piel Vernasca y un panel de instrumentos con molduras Sensatec se pueden encontrar en la lista de opcionales, como control de clima automático de tres zonas, ventilación activa del asiento, iluminación ambiental, así como el paquete Ambient Air, la BMW Display Key y el toldo de vidrio panorámico generosamente dimensionado.

Grandes compartimentos de almacenamiento, espaciosos portamapas en las puertas, portavasos, entre otros, son testimonio de las cualidades funcionales del nuevo BMW X4. Hay tres asientos de tamaño completo en la parte trasera que ofrecen más espacio para las piernas que antes. El espacio de carga se puede ampliar de 525 a un máximo de 1,430 litros abatiendo las secciones del respaldo trasero, con su división estándar 40:20:40. Y la función de carga opcional también permite que el ángulo del respaldo se ajuste individualmente.

Experiencia de conducción: dinámica, eficiente y versátil.

El nuevo BMW X4 presenta un marcado aumento de la agilidad combinado con un alto grado de confort de marcha, gracias a la tecnología del chasis que se ha perfeccionado y perfeccionado sistemáticamente para los requisitos específicos del Sports Activity Coupe. La especificación estándar incluye no solo la suspensión M Sport y la función Performance Control, sino también una dirección deportiva variable M. Los frenos deportivos y la Suspensión adaptable con amortiguadores controlados electrónicamente están disponibles opcionalmente. Los modelos BMW M Performance vienen equipados de serie con llantas de aleación de 20 pulgadas, frenos M Sport especialmente diseñados y un diferencial M Sport, que genera un efecto de bloqueo preciso en las ruedas traseras para ayudar al vehículo a salir de las curvas con velocidad óptima.

Una combinación inteligente de materiales ha permitido un importante ahorro de peso, no sólo en el chasis, sino también en la construcción de la carrocería y en muchos otros componentes. Las medidas BMW EfficientLightweight hacen que el nuevo modelo sea hasta 50 kilogramos más ligero que su predecesor (lo que permite variaciones en los equipos). Las propiedades aerodinámicas del Sports Activity Coupe también se han mejorado, como resultado de lo cual, el nuevo BMW X4 establece un nuevo punto de referencia en su segmento con un coeficiente de arrastre (Cd) de 0.30.

Sistema operativo ampliado, sistemas de asistencia al conductor de última generación y nuevas funciones de BMW ConnectedDrive.

La pantalla iDrive y el sistema operativo en el nuevo BMW X4 incluyen una pantalla de control independiente que está disponible opcionalmente en una versión de

10.25 pulgadas con funcionalidad de pantalla táctil. El sistema de control por voz ha experimentado mejoras adicionales y ahora puede seguir las instrucciones libremente formuladas. El control de gestos de BMW, el cuadro de instrumentos multifuncional y la última generación del BMW Head-Up Display, también están disponibles como opciones.

La gama de sistemas de asistencia al conductor que mejoran la comodidad y la seguridad se ha ampliado una vez más. El paquete de seguridad Driving Assistant Plus incluye el control de crucero activo de nueva generación con función Stop & Go, el asistente de control de carril y dirección, el asistente de mantenimiento de carril con protección activa de colisión lateral y los sistemas de advertencia de cruce de tráfico Crossroads. La nueva característica Parking Assistant Plus también incluye las funciones Vista superior, Vista panorámica y Vista 3D. La función Remote 3D View brinda a los conductores la posibilidad de invocar una imagen en vivo tridimensional de su vehículo y su entorno inmediato en su teléfono inteligente.