Oficialmente inauguradas las fiestas de fin de año

La actividad inició las 6:00 de la tarde con el encantador show de las Sparklettes, un grupo de bailarinas que, junto con Santa Claus y sus duendes, deslumbraron con su energía, precisión y belleza, dejando maravillados a los asistentes con una coreografía que celebra la alegría de la Navidad.

El momento más esperado llegó a las 7:30 de la noche, cuando se realizó el conteo regresivo, para dar paso a que miles de ojos se dirigieron al majestuoso árbol, que con una explosión de luz y color, iluminó toda la ciudad, el cual fue acompañado por un espectacular show de luces que iluminó el cielo guatemalteco.

“Cada año, este evento nos recuerda por qué la Navidad tiene un significado tan especial: es un momento para compartir, para agradecer y para vivir en comunidad. En Cayalá celebramos eso, creando experiencias que unen generaciones y llenan de alegría a todos”, expresó Giancarlo Poggio, director de Mercadeo y Publicidad de Ciudad Cayalá.

La Real Gran Sonora, de El Salvador subió al escenario con sus contagiosos ritmos tropicales, haciendo que todas las personas que estaban en plaza se pusieran a bailar. Risas, música y luces se mezclaban en una postal perfecta que anuncia que la Navidad ha comenzado oficialmente en Guatemala.

Con este espectáculo, Ciudad Cayalá reafirma su papel como el epicentro de la Navidad en el país, ofreciendo a las familias un espacio lleno de tradición, magia y momentos inolvidables. La ciudad entera se viste de luz para recibir una temporada que promete emocionar a todos los visitantes.