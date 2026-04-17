Vida Empresarial
Operador Económico Autorizado en la modalidad de importador
Walmart cuenta con un logro estratégico que posiciona a la compañía como un referente en el comercio internacional, al obtener en Guatemala la habilitación como Operador Económico Autorizado (OEA) en la modalidad de importador, otorgada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
La habilitación de OEA, parte de un programa internacional impulsado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), reconoce a las empresas que cumplen con los más altos estándares de seguridad en la cadena logística, control aduanero, cumplimiento tributario y gestión de riesgos.
“Obtener la habilitación OEA es un hito importante para Walmart en Guatemala, ya que refleja nuestro compromiso con la excelencia, la seguridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. Esta habilitación también nos permitirá llevar productos de forma más eficiente a las familias guatemaltecas, reafirmando nuestra misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes”, afirmó Mey Hung, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala y Honduras.
Esto también se traduce en beneficios significativos que impactarán directamente en su operación y en el servicio a sus clientes. Entre ellos destacan la agilización y mayor eficiencia en sus operaciones de importación, la reducción de tiempos en despachos aduaneros, optimización de inspecciones físicas y documentales; y prioridad en controles de aduana.
Asimismo, para Walmart es un distintivo de confianza que fortalece la relación entre el sector privado y las autoridades aduaneras; y con ello continúa fortaleciendo su operación regional, alineándose con las mejores prácticas internacionales de comercio exterior.