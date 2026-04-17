Operador Económico Autorizado en la modalidad de importador

La habilitación de OEA, parte de un programa internacional impulsado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), reconoce a las empresas que cumplen con los más altos estándares de seguridad en la cadena logística, control aduanero, cumplimiento tributario y gestión de riesgos.

“Obtener la habilitación OEA es un hito importante para Walmart en Guatemala, ya que refleja nuestro compromiso con la excelencia, la seguridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. Esta habilitación también nos permitirá llevar productos de forma más eficiente a las familias guatemaltecas, reafirmando nuestra misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes”, afirmó Mey Hung, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Guatemala y Honduras.

Esto también se traduce en beneficios significativos que impactarán directamente en su operación y en el servicio a sus clientes. Entre ellos destacan la agilización y mayor eficiencia en sus operaciones de importación, la reducción de tiempos en despachos aduaneros, optimización de inspecciones físicas y documentales; y prioridad en controles de aduana.

Asimismo, para Walmart es un distintivo de confianza que fortalece la relación entre el sector privado y las autoridades aduaneras; y con ello continúa fortaleciendo su operación regional, alineándose con las mejores prácticas internacionales de comercio exterior.