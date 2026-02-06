Para disfrutar el tiempo compartido sin prisa

Este relanzamiento es el resultado natural de una marca que ha crecido junto a sus clientes y que hoy entiende que salir a comer ya no se trata solo de sentarse a la mesa, sino de quedarse, compartir y disfrutar sin prisa.

Biba Osteria se inspira en la Italia actual, viva, alegre y social, donde los platos se comparten, el vino acompaña y las sobremesas no tienen prisa. Cada invitado es tan importante como la cocina. El ambiente invita a quedarse un poco más, a pedir otra copa y a disfrutar de una experiencia que fluye de forma natural.

Aunque la esencia italiana permanece desde que abrió sus puertas en 2008, Biba Osteria amplía su propuesta, el menú está pensado para compartir, la carta de vinos invita a descubrir y el espacio está diseñado para grupos, citas, celebraciones espontáneas y tardes largas que terminan en noche.

Biba Osteria no busca ser aspiracional ni exclusiva. Es elegante, pero cercana. Un lugar para amigos, parejas, familias y encuentros casuales. Un restaurante que entiende que el verdadero lujo es el tiempo compartido.

Con este relanzamiento, Biba Osteria se consolida como un punto de encuentro que suma a la oferta gastronómica moderna del país, no desde la tradición, sino desde la experiencia. Reafirma su lugar como un punto de encuentro italiano moderno en Guatemala, alineado con la forma en la que hoy vivimos, comemos y nos reunimos.