Para encender el ambiente de las fiestas con estilo y potencia

Con la Xiaomi Sound Party, la playlist favorita se convierte en el alma de la fiesta. Cada canción tiene más sentido y cada encuentro más ritmo, este producto entra directo al top de la lista navideña. Con una potencia real de 50 W (35 W en graves y 15 W en agudos) más el modo Bass Boost activado, convierte cualquier espacio en una pista de baile con sonido envolvente, bajos profundos y agudos nítidos.

Este año fue un viaje lleno de emociones para Xiaomi en Guatemala, con lanzamientos increíbles, tecnología de punta, comunidad y muchas historias compartidas. Y como todo buen viaje merece un cierre épico, Xiaomi lo hace con música, luces y fiesta.

“Este cierre de año ha sido espectacular, desde octubre lanzamos nuestra Serie 15 y también muchos productos de nuestro ecosistema Xiaomi, hemos traído innovaciones en muchas categorías y cerramos el 2025 con nuestro Xiaomi Sound Party, que viene en colores de tercera dimensión, también se pueden conectar más de 100 bocinas al mismo tiempo y que su carga es impresionante, dura más de 26 horas continuas”, comentó Denis Guzmán, gerente de producto AIoT Xiaomi Centro América.

Gracias al ajuste profesional Harman AudioEFX y su diseño acústico, cada género musical suena con claridad, intensidad y una calidad que sorprende.

Fiesta sin límites: batería, luces y diseño que acompañan tu ritmo

Hasta 26 horas de música continua (con luces apagadas, volumen medio y graves normales), para que la celebración no se detenga.

Diseño portátil con asa oculta, fácil de mover de sala en sala, de casa en casa… o de fiesta en fiesta.

Iluminación 3D que vibra al ritmo de la música, creando el ambiente perfecto sin necesidad de decoración extra.

Resistencia al agua IP66, lista para interiores, terrazas o escapadas fuera de la ciudad.

Conectividad moderna con Bluetooth 5.4, emparejamiento rápido y estable, y funciones como modo TWS y Party Connect.

La función Party Connect permite vincular hasta 100 bocinas Xiaomi Sound Party para lograr una reproducción sincronizada y un sonido masivo. Con solo conectar el celular a una bocina, la música se transmite a todas al mismo tiempo, perfecta para fiestas grandes, celebraciones en espacios abiertos o simplemente para subirle el volumen a tus momentos especiales.

“Este lanzamiento es muy importante para nosotros, es el último del año, que fue espectacular para la marca, lleno de mucha innovación. Xiaomi Sound Party ya se encuentra a la venta en Xiaomi Store y distribuidores autorizados en el país”, indicó Shanti Recinos, Marketing Communication Manager.

Y para esta navidad será el regalo perfecto por varias razones: