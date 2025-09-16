Para fortalecer la capacidad de respuesta en la zona 6

Esta obra que estará contigua al Estadio Cementos Progreso, está concebida como un centro estratégico de atención y capacitación que fortalecerá la seguridad y el bienestar de las comunidades de la zona 6, aportando un legado de infraestructura y desarrollo para las generaciones futuras. Asimismo, evidencia el compromiso de Progreso con la solidaridad y la colaboración para generar un impacto positivo en la ciudad.

La obra será edificada en un terreno de 1,226.837 metros cuadrados y contará con 1,797.98 metros cuadrados de construcción. La nueva sede albergará a 16 bomberos y operará con ocho elementos por turno.

“Este proyecto es una muestra de cómo la sostenibilidad y la solidaridad se convierten en acciones concretas. Nos llena de emoción y alegría aportar al bienestar de la comunidad que nos vio nacer como compañía y ser parte de un legado que transforma espacios históricos en oportunidades para todos”, manifestó Tommy Dougherty, vicepresidente de Progreso.

La Municipalidad de Guatemala acompaña esta transformación mediante la creación de los Distritos de Oportunidad, un modelo de ciudad policéntrica que impulsa la integración urbana, la movilidad sostenible y la distribución equitativa de recursos.

“La futura Estación 14 es, en cierto sentido, la primera piedra de lo que se convertirá en Ciudad La Pedrera, un proyecto urbano de 150 hectáreas con vocación de uso mixto, que integra vivienda, comercio, educación, salud, recreación y espacios públicos. Más del 40% de su superficie estará destinada a espacio público en el que se incluyen calles, parques y corredores naturales, bajo un diseño a escala humana”, detalló Peter Giesemann, gerente de Inmobiliaria La Pedrera.

Durante más de 70 años, el Cuerpo de Bomberos Municipales ha servido a la ciudad con disciplina, honor y abnegación. La Estación No. 14 reforzará la capacidad de respuesta, mejorando los tiempos de atención y consolidando la confianza ciudadana.

Con la entrega de este terreno y la construcción de la Estación No. 14, Ciudad La Pedrera inicia su vocación como un espacio donde la seguridad, la sostenibilidad y el bienestar de sus habitantes es lo más importante.