Para fortalecer la productividad y sostenibilidad de las cosechas

La iniciativa es importante ante una nueva temporada agrícola que presenta retos para cultivos estratégicos para la economía y la seguridad alimentaria del país, entre ellos maíz, café y hortalizas, haciendo necesaria la implementación de planes y programas técnicos que fortalezcan la productividad y mitiguen riesgos en campo.

Foragro reafirma su preparación para la temporada agrícola mediante el fortalecimiento de inventarios, disponibilidad de productos y acompañamiento técnico especializado para atender las necesidades del agricultor en las distintas regiones del país.

“Nuestro objetivo es brindar herramientas con tecnología, calidad y accesibilidad al agricultor. Queremos ser un aliado estratégico que le permita tomar mejores decisiones en el campo, proteger su inversión y obtener mejores resultados durante toda la temporada agrícola”, expresó Mario Nufio, Gerente de Mercadeo.

En un contexto marcado por la variabilidad climática y la presión constante de plagas y enfermedades agrícolas, la planificación anticipada y el acceso a soluciones técnicas especializadas se han convertido en elementos determinantes para proteger la inversión de los productores y garantizar mejores resultados en campo.

Para Foragro, la preparación adecuada del ciclo agrícola, la nutrición de los cultivos y el uso oportuno de herramientas de protección agrícola permiten mejorar la eficiencia productiva desde las primeras etapas de siembra y contribuir a una agricultura más resiliente y sostenible.

Especialistas del sector coinciden en que la tecnificación agrícola y la adopción de soluciones más precisas son fundamentales para responder a las exigencias actuales del mercado y fortalecer la competitividad del agro guatemalteco.

“La resiliencia del campo depende cada vez más de la capacidad de anticiparse a los riesgos climáticos y fitosanitarios. Contar con asesoría técnica y herramientas adecuadas permite transformar muchos de esos desafíos en oportunidades de productividad”, agregó Nufio.

Con más de 37 años de trayectoria en Centroamérica, Foragro continúa fortaleciendo su infraestructura de soporte técnico y su portafolio de soluciones adaptadas a las necesidades del agricultor regional.

La compañía reafirma así su compromiso con el desarrollo sostenible del agro y con el fortalecimiento de las comunidades productivas del país.