Para garantizar que más niños accedan a una salud digna

El torneo representa una oportunidad estratégica para que empresas y profesionales participen en una iniciativa de responsabilidad social empresarial, combinando actividades deportivas con un propósito filantrópico de alto impacto. El evento contará con un recorrido de 18 hoyos, y un almuerzo de premiación que permitirá el establecimiento de redes de colaboración entre los asistentes.

“Alrededor de 350 mil casos pediátricos de escoliosis no reciben tratamiento en Guatemala, y entre el 5% y 10% de estos necesitan corrección quirúrgica urgente. Nuestra meta con este torneo es financiar cirugías salvavidas durante 2026”, señaló Dali Oliva, representante de World Pediatrics Guatemala.

World Pediatrics es una organización sin fines de lucro, con 25 años de experiencia dedicada a transformar la vida de niños con enfermedades graves a través de tratamientos innovadores y atención médica especializada. Su misión se extiende más allá de la curación, ya que también se comprometen a fortalecer la capacidad de atención médica en comunidades vulnerables alrededor del mundo.

La visión de este proyecto se alinea con el compromiso institucional de World Pediatrics de ampliar el acceso a atención médica especializada para la población pediátrica guatemalteca. Los recursos obtenidos mediante este torneo permitirán optimizar los procesos de atención médica y expandir la cobertura de servicios de salud a un mayor número de beneficiarios.

World Pediatrics busca invitar a representantes corporativos y profesionales interesados en apoyar esta iniciativa, ya sea mediante participación directa en el torneo o a través de esquemas de patrocinio disponibles para diferentes niveles de inversión.

Copatrocinador USD$15,000

Patrocinio de Almuerzo USD$10,000

Patrocinador de Hoyo USD$3,000

Patrocinador de Bienvenida USD$1,000

Inscripción de jugadores USD$200

Cada nivel ofrece beneficios de visibilidad en medios, redes sociales, pantallas publicitarias digitales y durante el evento, además de recibos de donación deducibles de impuestos.

Gracias a los patrocinadores principales como Banco Industrial, se ofrecerá el 10% de descuento al donar con Tarjetas Bi en la preventa de inscripción para jugadores durante noviembre 2025. Así como United Airlines que entregará 5 certificados de boletos aéreos para los premios de la rifa durante el torneo (Aplica términos y condiciones). Para más información puede comunicarse con Flor Cruz al Teléfono 4769.9778, flor@joynstudios.com.

Ayuda que sigue latente

Durante su trayectoria, World Pediatrics ha brindado esperanza a más de 3,900 niños y sus familias, logrando impactar positivamente en 2024 la vida de 238 niños tratados en distintas especialidades. Entre sus principales resultados destacan la realización de 494 servicios médicos con el apoyo de TecniScan, que incluyen 91 cirugías, y el fortalecimiento del sistema de salud local mediante 434 horas de entrenamiento a equipos médicos guatemaltecos. Además, la organización ha facilitado el traslado de 2 pacientes a Estados Unidos para intervenciones quirúrgicas y ha coordinado la visita de 4 equipos médicos internacionales para ampliar la capacidad de atención en el país.