Para impulsar mipymes, vivienda y sostenibilidad

Esta operación permitirá a al grupo financiero robustecer su cartera de préstamos dirigida a pequeños negocios y financiamiento hipotecario inclusivo, generando un impacto económico y social tangible. El financiamiento estructurado bajo el esquema de Derechos de Pago Diversificados (DPR), contribuirá a la creación de hasta 22,400 empleos directos e indirectos, además de promover la resiliencia económica y ambiental mediante el impulso a construcciones sostenibles y al uso eficiente de los recursos.

En Guatemala operan cerca de 370 mil mipymes que representan aproximadamente el 40 % del PIB y generan alrededor del 77 % del empleo total. No obstante, la limitada disponibilidad de crédito continúa siendo un reto estructural, con un impacto desproporcionado en mujeres empresarias.

A ello se suma un entorno de alta vulnerabilidad climática y un déficit habitacional estimado en 2.2 millones de hogares, lo que refuerza la importancia de iniciativas financieras con enfoque sostenible e inclusivo.

“En Banco G&T Continental renovamos cada día nuestro compromiso de impulsar iniciativas que promueven el crecimiento sostenible y el bienestar de Guatemala. Este acuerdo con IFC nos permite dirigir recursos hacia proyectos que generan un impacto positivo y tangible, respaldados por una gestión financiera responsable. Como el banco donde Guatemala deposita su confianza, seguimos acompañando a las personas, empresas y comunidades para construir, juntos, un futuro más próspero y con más oportunidades para todos”, señaló Enrique Rodríguez Mahr, CEO de Grupo Financiero G&T Continental.

La relación entre IFC y Banco G&T Continental inició en 2008 y se ha consolidado a lo largo de los años mediante inyecciones de capital, financiamiento para comercio exterior, deuda subordinada y el fortalecimiento de programas ambientales y sociales, posicionando al banco como un referente regional en banca responsable y de impacto.

“Estamos orgullosos de fortalecer nuestra alianza estratégica con Banco G&T Continental a través de una inversión de impacto en múltiples dimensiones. Con eje en mipymes, acceso a vivienda y finanzas sostenibles, este respaldo dinamizará la generación de empleo, mejorará el acceso a servicios básicos y fomentará la resiliencia en Guatemala”, finalizó Ivana Fernandes Duarte, gerente regional de IFC para Centroamérica.