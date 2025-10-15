Para llenar cada hogar de magia en estas fiestas de fin de año

La cadena de retail en Centroamérica se mantiene a la vanguardia de las tendencias de decoración navideña y por ello, cada colección ha sido cuidadosamente elaborada para transmitir emociones únicas: desde ambientes clásicos y elegantes, hasta propuestas modernas y llenas de color.

“Damos inicio a la temporada más especial, única y mágica del año. Para nosotros, la Navidad es sinónimo de unión, alegría y momentos que se convierten en recuerdos para toda la vida. En Almacenes SIMAN nos sentimos profundamente entusiasmados de abrir las puertas de nuestros almacenes y compartir con cada familia nuestras cuatro colecciones de adornos navideños, pensadas para que todos encuentren un estilo con el cual identificarse y logren transformar cada espacio de su hogar en un lugar lleno de ilusión y esperanza”, expresó Gabriela Hernández, Gerente de Marca y Medios Almacenes Siman.

Candyland es la colección estrella de este año que se presenta con dos propuestas vibrantes:

Candyland Circus: Una propuesta que promete revivir la ilusión de la niñez. Dominada por los colores tradicionales rojo, blanco y un toque de verde, esta colección resalta en árboles verdes frondosos o nevados. Presenta encantadores elementos como, bombones, paletas, cascanueces y tambores.

Candyland Polar: Combina la dulzura clásica de la temporada con un estilo alegre y sobrio. Inspirada en la paleta de caramelo rojo y blanco, busca transmitir un espíritu festivo sofisticado con elementos temáticos como osos polares, cascanueces, cascabeles, letreros y buzones.

Las demás

Berry Christmas: Definida por el elegante tono Burgundy, el color de la temporada. Ideal para quienes buscan sofisticación, incorpora texturas como el velvet, el metal y el brillo. Elementos florales como magnolias, pascuas, hortensias y peonias, junto a delicados detalles en acrílico, aportan una riqueza visual.

Let it Snow: Esta propuesta eleva la magia de la Navidad a un universo romántico, etéreo y glamoroso. Captura la esencia de la elegancia luminosa, ideal para transformar espacios con sofisticación. Sus elementos distintivos incluyen colgantes traslúcidos y de brillos, esferas en la gama cromática de la colección y la presencia de osos polares que añaden un toque tierno y romántico.

Winter Wishes: Inspirada en la majestuosidad de la naturaleza invernal, esta colección combina el Ivory con el verde eucalipto y destellos dorados. Caracterizada por sus elegantes transparencias y brillos, esta serie promete aportar un aire de grandeza y refinamiento a cualquier espacio que busca la serenidad y belleza del invierno.

“A lo largo de esta temporada navideña, hemos preparado una agenda de actividades para toda la familia: talleres de decoración, experiencias interactivas y momentos diseñados para que grandes y pequeños puedan inspirarse, divertirse y mantener viva la tradición de celebrar juntos. Hacemos una cordial invitación para que nos acompañen a vivir esta época con nosotros. Queremos que cada visita a Almacenes SIMAN sea más que una compra: sea una experiencia que encienda el espíritu navideño, fomente la creatividad y refuerce los lazos de unión entre familias y amigos”, agregó Gabriela Hernández.

Almacenes SIMAN invita a todos sus clientes a descubrir estas colecciones en sus tiendas, asegurando que cada hogar pueda encontrar el estilo perfecto para crear un ambiente festivo e inolvidable. La temporada navideña es un momento para la alegría y el compartir, y qué mejor manera de celebrarlo que con una decoración que llega directamente al corazón.