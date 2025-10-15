Para llenar cada hogar de magia en estas fiestas de fin de año

Vida empresarial

Para llenar cada hogar de magia en estas fiestas de fin de año

Almacenes SIMAN quiere que cada cliente viva desde ya la época más esperada del año, y presenta su exclusiva Colección de Adornos Navideños 2025, cuatro conceptos únicos diseñados para llenar cada hogar de magia, espíritu festivo y las últimas tendencias en decoración.

Sergio Muñoz

Vida Empresarial

|

time-clock

La cadena de retail en Centroamérica se mantiene a la vanguardia de las tendencias de decoración navideña y por ello, cada colección ha sido cuidadosamente elaborada para transmitir emociones únicas: desde ambientes clásicos y elegantes, hasta propuestas modernas y llenas de color.

“Damos inicio a la temporada más especial, única y mágica del año. Para nosotros, la Navidad es sinónimo de unión, alegría y momentos que se convierten en recuerdos para toda la vida. En Almacenes SIMAN nos sentimos profundamente entusiasmados de abrir las puertas de nuestros almacenes y compartir con cada familia nuestras cuatro colecciones de adornos navideños, pensadas para que todos encuentren un estilo con el cual identificarse y logren transformar cada espacio de su hogar en un lugar lleno de ilusión y esperanza”, expresó Gabriela Hernández, Gerente de Marca y Medios Almacenes Siman.

Candyland es la colección estrella de este año que se presenta con dos propuestas vibrantes:

  • Candyland Circus: Una propuesta que promete revivir la ilusión de la niñez. Dominada por los colores tradicionales rojo, blanco y un toque de verde, esta colección resalta en árboles verdes frondosos o nevados. Presenta encantadores elementos como, bombones, paletas, cascanueces y tambores.
  • Candyland Polar: Combina la dulzura clásica de la temporada con un estilo alegre y sobrio. Inspirada en la paleta de caramelo rojo y blanco, busca transmitir un espíritu festivo sofisticado con elementos temáticos como osos polares, cascanueces, cascabeles, letreros y buzones.

Las demás

  • Berry Christmas: Definida por el elegante tono Burgundy, el color de la temporada. Ideal para quienes buscan sofisticación, incorpora texturas como el velvet, el metal y el brillo. Elementos florales como magnolias, pascuas, hortensias y peonias, junto a delicados detalles en acrílico, aportan una riqueza visual.
  • Let it Snow: Esta propuesta eleva la magia de la Navidad a un universo romántico, etéreo y glamoroso. Captura la esencia de la elegancia luminosa, ideal para transformar espacios con sofisticación. Sus elementos distintivos incluyen colgantes traslúcidos y de brillos, esferas en la gama cromática de la colección y la presencia de osos polares que añaden un toque tierno y romántico.
  • Winter Wishes: Inspirada en la majestuosidad de la naturaleza invernal, esta colección combina el Ivory con el verde eucalipto y destellos dorados. Caracterizada por sus elegantes transparencias y brillos, esta serie promete aportar un aire de grandeza y refinamiento a cualquier espacio que busca la serenidad y belleza del invierno.

“A lo largo de esta temporada navideña, hemos preparado una agenda de actividades para toda la familia: talleres de decoración, experiencias interactivas y momentos diseñados para que grandes y pequeños puedan inspirarse, divertirse y mantener viva la tradición de celebrar juntos. Hacemos una cordial invitación para que nos acompañen a vivir esta época con nosotros. Queremos que cada visita a Almacenes SIMAN sea más que una compra: sea una experiencia que encienda el espíritu navideño, fomente la creatividad y refuerce los lazos de unión entre familias y amigos”, agregó Gabriela Hernández.

Almacenes SIMAN invita a todos sus clientes a descubrir estas colecciones en sus tiendas, asegurando que cada hogar pueda encontrar el estilo perfecto para crear un ambiente festivo e inolvidable. La temporada navideña es un momento para la alegría y el compartir, y qué mejor manera de celebrarlo que con una decoración que llega directamente al corazón.

ARCHIVADO EN:

Adornos Almacenes Siman Navidad Temporada navideña Vida Empresarial 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS