Para los amantes de la aventura un SUV de última generación

Dentro del segmento 4x4 híbrido, el SUB brinda un desempeño óptimo en ciudad, carretera o trayectos todoterreno, con un motor 1.5 Turbo y un sistema híbrido que en conjunto generan 540 caballos de fuerza y 550 Nm de torque, ofreciendo una respuesta contundente y precisa. Sus 9 modos de manejo permiten adaptar la conducción a ciudad, carretera, caminos de tierra o aventuras off-road, garantizando rendimiento, control y estabilidad en todo momento.

"La llegada del BJ40e 4x4 Híbrido representa un paso decisivo para BAIC en Guatemala. No solo estamos ampliando nuestra oferta, sino elevando el estándar del segmento al integrar potencia, eficiencia y tecnología en un solo modelo. Nuestro propósito es que los guatemaltecos vivan la aventura con un vehículo que responde a sus expectativas y que marca una nueva era para la movilidad todoterreno en el país", comentó Aldo Arias, Gerente de Ventas BAIC Guatemala.

En su interior, el modelo incorpora una cabina moderna equipada con pantallas digitales continuas, iluminación ambiental y asientos con calefacción, ventilación y masaje, brindando un nivel de confort superior. Su diseño robusto, acompañado de un techo panorámico corredizo, refuerza su carácter aventurero sin perder su enfoque sofisticado.

"El BJ40e fue diseñado para transformar la manera en que nuestros clientes experimentan el manejo. Su ingeniería híbrida, sus interiores de alto confort y su capacidad off-road buscan acompañar historias reales, viajes auténticos y rutas que inspiran. Para nosotros, este modelo es una invitación a explorar sin límites, respaldados por el desempeño y la seguridad que caracterizan a BAIC", afirmó Maycol Roblero, Jefe de Sala BAIC.

El nuevo BJ40e 4x4 Híbrido está disponible en una amplia gama de colores: naranja, blanco, negro, verde y gris, permitiendo a cada conductor elegir la versión que mejor refleje su estilo y personalidad.

Los interesados pueden conocerla de primera mano en las salas de venta ubicadas en 20 calle 16-66 zona 10 capitalina y Plaza Madero Próceres, donde los clientes podrán explorar sus características, recibir asesoría y agendar un test drive.