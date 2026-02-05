Para los amantes de la cerveza artesanal y el carnaval

El evento se ha consolidado como uno de los encuentros culturales, gastronómicos y musicales más esperados del país, reuniendo a amantes de la cerveza artesanal y a quienes buscan experiencias distintas en la ciudad.

Este 2026 se cumplen 10 años, y para conmemorarlo, el FCA contará con la participación de 15 cervecerías artesanales, tanto locales como internacionales, que ofrecerán más de 90 variedades de cerveza en distintos estilos, entre ellos Lager, IPA, Pale Ale, Dunkel, Wheat, Session, Stout, Sour, Amber, Lambic y Porter. Los asistentes podrán degustar las cervezas en formatos sugeridos de 6 oz y 12 oz, pensados para explorar y descubrir nuevos sabores.

Durante la presentación del evento se realizó una cata de cerveza con David de los Santos, de Cerveza Iximche, que será parte de los participantes. Foto Prensa Libre: Sergio Muñoz

El Festival de Cerveza Artesanal tiene como objetivo celebrar la cultura cervecera, promover el consumo responsable y crear un espacio de encuentro donde la gastronomía, el arte y la música se integren en una experiencia única para disfrutar en pareja, con amigos o en grupo.

Las entradas se pueden comprar en la página web https://fca.gt/, la preventa está a Q195 y el día del evento Q245. Adicional, para quienes compren en preventa tendrán una sorpresa especial el día del evento.

En la propuesta gastronómica estará a cargo de 12 opciones culinarias, con una amplia variedad que incluye burgers, empanadas, BBQ, pizza, tacos, sanguches, salchichas, wings, comida asiática, ceviches, helados y postres. Además, el festival contará con cocktails y bebidas sin alcohol, ofreciendo alternativas para todos los gustos.

Durante el evento se incentivará el consumo responsable, se estará distribuyendo agua pura y bebidas isotónicas de manera gratuita; y al mismo tiempo se estará realizando una guía de cervezas donde se recomendará como combinarlas con las diferentes comidas y así tener una experiencia gastronómica completa.

Y para acompañar la jornada con mucho ritmo y baile, para todos los gustos se contará con un line up musical en vivo, con reconocidas bandas nacionales, entre ellas Bohemia Suburbana, Tijuana Love, Kontra Marin, Los Miseria Cumbia Band, Feedback y El Salto del Tigre.

Con esta nueva edición, el Festival de Cerveza Artesanal reafirma su compromiso de impulsar a los productores artesanales, ofrecer experiencias de calidad y consolidarse como una plataforma cultural y gastronómica referente en Guatemala.