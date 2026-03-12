Para que cada momento sea una nueva experiencia a todo color

Como parte de este lanzamiento, la marca refuerza el protagonismo de sus deliciosas bebidas refrescantes en cuatro vasos coleccionables de edición limitada con diseños exclusivos disponibles para la temporada, convirtiendo cada visita en una experiencia que invita a regresar. Los consumidores podrán adquirirlos por un valor de Q32 Topping Shake, Milk Shake, Nevada, Smoothies de Frozen Yogurt y Mangonada.

"Con nuestros nuevos productos refrescantes, queremos conectar y crear momentos memorables. Con los vasos coleccionables, buscamos que cada visita a Helados Sarita sea una experiencia que invite a regresar", comentó Fabiola Rodríguez, Gerente de Heladerías de Helados Sarita.

Para darle color refrescante a los días de mayor calor están las paletas Sorby Twist y Sorby Twist Cremoso, el primero con textura ligera y perfil de sabor intenso, ofreciendo una opción accesible y de consumo inmediato; y el segundo, suma una mayor sensación en la boca, gracias a su textura cremosa. Ambos productos los pueden encontrar en todos los congeladores de Helados Sarita para el día a día a Q3 y Q5

“En Helados Sarita entendemos que el verano es una temporada clave para conectar con nuestros consumidores. Más allá de presentar novedades, nuestro propósito es seguir creando experiencias que acompañen a las familias guatemaltecas en sus momentos de disfrute, reforzando nuestra cercanía, innovación y compromiso con ofrecer siempre lo mejor en cada visita”, expresó Álvaro Rodríguez, Gerente de Mercadeo de Helados Sarita.

Como parte de las novedades, la marca agrega más sabores, el nuevo Frozen Yogurt Frutos del Bosque, elaborado con fresa, arándanos y mora, ampliando así su oferta de sabores frutales y opciones refrescantes dentro del portafolio por un valor de Q26. También presenta el Cono Waffle Doble a Q16 donde se podrá combinar dos bolas de cualquier nieve, incluso de sabores distintos, en una sola presentación.

Adicional, presenta los combos en Giga Café y el Frappe de Giga Café Chocolate Blanco, que es una deliciosa combinación de café con chocolate blanco. Está disponible a Q32 en vaso regular y a Q35 en vaso coleccionable, para quienes desean disfrutar la experiencia completa.

"Lo que deseamos es llegar con estos productos a cada rincón del país, brindando una experiencia única que puedan compartir con cada integrante de la familia en cualquier momento", indicó Gustavo Monzón, Gerente de Mercado Abierto de Helados Sarita.

Los lanzamientos estarán disponibles hasta el 31 de mayo de 2026 en heladerías Sarita y puntos de venta autorizados a nivel nacional. Con estas opciones, la marca invita a las familias guatemaltecas a vivir un verano lleno de sabor, color y momentos para compartir.

Para Conocer más sobre estos y otros productos, los consumidores pueden visitar www.heladosarita.com o seguir sus redes sociales oficiales.