Para que la comunidad de motoristas ruede con confianza y seguridad

La actividad se realizará el próximo sábado 31 de enero, a partir de las 8:00 de la mañana en el parqueo 3 del Parque de la Industria, se ofrecerán un total de 1,500 cambios de aceite gratis con mano de obra y suministro de aceite de cortesía.

Para garantizar que cada motocicleta rinda al máximo nivel durante el exigente trayecto, esta edición cuenta con el respaldo de Repsol como patrocinador estratégico. Durante los servicios, se utilizará exclusivamente este aceite, reconocido mundialmente por su excelente calidad y tecnología de vanguardia.

"Hacemos un llamado a todos los motoristas a revisar frenos, luces y llantas antes de partir. La prevención es nuestra mejor aliada. En Honda, nuestra meta es que cada kilómetro recorrido sea un kilómetro de vida", expresó Carlos Pullin, gerente general de Honda Motos.

La jornada de servicios contará con el apoyo de marcas patrocinadoras y se realizarán dinámicas para la entrega de premios. Además, se contará con un área de festival de comida, permitiendo que los motoristas compartan experiencias y consejos de viaje en un entorno seguro y profesional previo a su partida hacia Esquipulas.

Como parte de una visión 360 grados de seguridad vial, estas acciones se alinean con la campaña ‘Kilómetros de Vida’, lanzada en diciembre en conjunto con los Bomberos Municipales, la cual busca concientizar a los guatemaltecos sobre el impacto real que tiene el equipo de protección adecuado.

En el contexto de la Caravana del Zorro, Honda Motos y los cuerpos de socorro unen esfuerzos para garantizar que la pasión por las dos ruedas vaya acompañada de las máximas medidas de seguridad y autoprotección. Honda Motos reafirma que acciones simples como el uso de casco certificado, el respeto a las normas de tránsito, mantener una velocidad adecuada y evitar el consumo de alcohol, marcan la diferencia para un viaje exitoso.