Para que mejores tu vibra durante todo el día

Las fragancias Adidas Vibes: Happy Feels, Get Comfy, Full Recharge, Chill Zone, Spark Up y Energy Drive; están diseñadas con una personalidad distinta y para hacerte sentir positivo y paramejorar tu estado de ánimo, la colección se complementa con los splash Hair & Body Mists: Chill Zone, Happy Feels, Get Comfy, Spark Up y Dream Glaze.

“Con Adidas estamos ampliando nuestro portafolio, lanzando la colección de seis fragancias diferentes Eau de parfums, que están científicamente probadas, que mejoran el estado de ánimo y cinco Hair & Body Mist. Con tanto estrés que se vive en el día a día se puede utilizar la fragancia para contrarrestar lo mal que se puede estar pasando”, comentó Iris González, gerente de marca de fragancias Adidas para Guatemala.

Aunque las fragancias de larga duración están hechas unas hombres y otras para mujeres, cualquier persona las puede usar, dependiendo del mood que tengan en el día. La marca es muy consiente con el medio ambiente, las formulas son veganas y gran parte de los frascos están hechos con materiales reciclable.

“Hoy no solo lanzamos nuevas fragancias y una colección, lanzamos también actitud, emociones y una nueva vibra para Guatemala. Cuando hicimos el análisis de consumir final de esta colección, más del 80% dijo que cuando olían la fragancia se sentían más felices y contentos.”, detalló Ana Paula Paredes, Area manager de Adidas.

Por su parte los splash, tienen una fórmula ligera es ideal para el uso diario, ya que perfuman delicadamente sin resultar invasiva, dejando una estela sutil y agradable tanto en la piel como en el cabello. Perfecta para quienes buscan una opción que aporte vitalidad y un toque refrescante en cualquier momento del día.