Para quienes buscan disfrutar del aire libre estilo inquebrantable

La empresa guatemalteca líder en la fabricación de vajillas de melamina porcelánica de alta calidad, Best Melamine, invita a sus clientes a disfrutar de una gran experiencia de compra en su nuevo Outdoor Living by Best Melamine, en el Centro Comercial Oakland Place.

Su nueva tienda es el lugar ideal para quienes buscan embellecer sus momentos al aire libre, ofreciendo vajillas, vasos y accesorios resistentes a golpes y caídas. Los productos son diseñados para jardines, terrazas y piscinas, con piezas inquebrantables que combinan funcionalidad y diseño.

Fundada en 2004, Best Melamine ha crecido desde una pequeña fábrica en Guatemala hasta convertirse en un referente del sector, destacando por su innovación, personalización y compromiso con la sostenibilidad. En 2022, la empresa introdujo la melamina porcelánica, un material que fusiona la elegancia de la porcelana con la durabilidad de la melamina, marcando así un hito en el mercado de las vajillas.

“Con cada producto, buscamos llevar la calidad y creatividad guatemalteca a las mesas de todo el mundo, redefiniendo el concepto de vajillas de melamina al fusionar diseño, durabilidad y sostenibilidad”, indicó José Valladares, CEO de Best Melamine.

Best Melamine no solo lidera en calidad, sino también en sostenibilidad. A través de su programa Residuo cero, reutiliza el 95% de los residuos de producción para crear vajillas eco-friendly. También ofrece un programa de canje, donde los clientes pueden intercambiar sus vajillas usadas por nuevas piezas, contribuyendo a un mundo más sostenible.

“En Best Melamine somos especialistas en cero accidentes, nuestros platos son prácticamente inquebrantables, no se astillan, no se rompen con facilidad y evita que las personas en especial niños sufran un corte. La empresa se enfoca en los residuos, se les da un segundo y sale nuestro producto Stonewere, que son las piezas de melamina con todo el look de la cerámica”, añadió el CEO de Best Melamine.

Este año, Best Melamine fue seleccionada como una de las 9 finalistas para el Galardón a la Exportación 2024 de Agexport, en la categoría de Manufacturas y Vestuario y Textiles, un premio que reconoce la excelencia y sostenibilidad de las empresas guatemaltecas exportadoras.

“El lanzamiento de Outdoor Living by Best Melamine reafirma nuestro compromiso de ofrecer piezas excepcionales que se adaptan tanto a los hogares como a los espacios abiertos. Invitamos a todos a visitar nuestra tienda en Oakland Place y descubrir las nuevas colecciones que transformarán la manera en que disfrutamos los momentos al aire libre”, finalizó Valladares.