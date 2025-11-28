La bebida se adaptada al ritmo diario y a diferentes situaciones, promoviendo la hidratación en tres momentos clave: cuando hay calor, cuando hay malestar general y durante la actividad física. Está disponible en sabores: sandía-frutos rojos, arándanos-frambuesa, y coco-limonada.

“Con Beberé Sport buscamos redefinir la forma en que las personas se hidratan en su día a día. No se trata solo de reponer líquidos, sino de ofrecer una solución práctica, deliciosa y responsable que acompañe cada momento activo de nuestros consumidores”, comentó Ricardo López, gerente de categoría en Maravilla.

Beberé Sport combina hidratación efectiva, deliciosos sabores, formato práctico y bajo contenido de azúcar, en una presentación de 625 ml. A diferencia de los sueros tradicionales, está formulado para recuperar líquidos y electrolitos de manera equilibrada, sin excedentes de azúcar y enfocado en el desempeño físico diario.

“La hidratación no es solamente para deportistas, es para sentirse bien todos los días, ayudando a las personas a recuperarse y mantenerse activas en su vida cotidiana”, destacó Anthony Dávila, gerente de marca.

Beberé Sport ofrece una fórmula avanzada con electrolitos esenciales y rápida absorción, ayudando a reponer líquidos y mantener el bienestar en cualquier momento del día. Ya sea después del ejercicio, en jornadas exigentes o simplemente para una hidratación óptima.