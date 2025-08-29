Para transformar cada mirada en una experiencia única

En un coffee party casual, se realizó en Ópticas DELUXE el Centro Comercial Miraflores, donde participaron amigos, aliados, patrocinadores, proveedores y representantes de marca, para convivir en un espacio abierto y relajado, para disfrutar de buen café, participar de dinámicas con giveaways y celebrar juntos esta fi­losofía que inspira, protege y realza la identidad de cada persona.

“Estamos celebrando una fiesta donde nuestra declaración de marca Ver y Verte Bien, se refleja en nuestro compromiso con el cliente, ver junto con toda la tecnología para una visión nítida y clara, junto con verte bien, que te inspire con tu mirada, que refleje tu estilo de vida y tu esencia como persona”, expresó Estuardo López, gerente de marca de Ópticas DELUXE.

“Ver y Verte Bien” es más que un lema, es un recordatorio de que la visión y la imagen son parte esencial de nuestra esencia. Y porque vemos más allá, invitamos a todos a unirse y vivir esta experiencia con nosotros.

Ópticas DELUXE destaca por su operación omnicanal, la cual permite atender a los clientes con la mejor tecnología, con más de 20 marcas exclusivas que fusionan variedad de estilo con los mejores materiales, que hacen una combinación perfecta para vestir la mirada de todos los clientes de la mejor manera.

“Vestir tu mirada e iluminarla es un proceso completo que estamos dando, tenemos servicio de optometría y de oftalmología para poder evaluar y hacer un chequeo para identificar el lente ideal para el estilo de vida de cada persona”, finalizó el gerente de marca.