Para vivir la experiencia del mundial del futbol más grande de la historia

La promoción premiará a 15 afortunados ganadores en el país, cada uno con un paquete completo que incluye: boletos para un partido de la ronda de 32 de la Copa Mundial de la FIFA 26, pasajes aéreos para el ganador y un acompañante, alojamiento por 2 noches, traslados incluidos y experiencias exclusivas Visa dentro y fuera del estadio, antes y después del partido.

Y para lograrlo, tienen hasta el 15 de abril de 2026, para que, con cada compra realizada con tarjetas de crédito o débito Visa de Banco Promerica en Guatemala, se convierte automáticamente en una oportunidad de participar en el sorteo y tener la posibilidad de ganar.

Ya sea en el supermercado, tu restaurante favorito, compras en línea o cualquier comercio local o internacional, cada transacción le acerca más al estadio. No hay montos mínimos de compra. Cada transacción cuenta, desde un café de la mañana hasta las compras más grandes.

"En Banco Promerica constantemente buscamos ofrecer a nuestros clientes experiencias que van más allá de los servicios bancarios tradicionales. Con nuestra presencia en nueve países de la región y más de 35 años impulsando el desarrollo de nuestras comunidades. Esta alianza con Visa nos permite llevar a 15 de nuestros clientes a vivir uno de los momentos más emocionantes del deporte mundial", manifestó Vladimir Rubin, Director de Banca Personas, Banco Promerica Guatemala.

Esta edición representa una oportunidad única para los aficionados de la región, ya que muchos de los partidos se disputarán en ciudades más cercanas que nunca, desde México hasta Canadá, pasando por Estados Unidos.

La Copa Mundial de la FIFA 26 se transformará la historia del futbol en todos los sentidos, por primera vez participarán 48 equipos, se jugarán 104 partidos y el torneo recorrerá tres países anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México) con 16 ciudades sede. Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, el mundo entero vibrará con la pasión del fútbol.

"Nuestra asociación de larga data con la FIFA nos ha permitido acercar uno de los eventos deportivos más esperados del mundo a nuestras comunidades, garantizando al mismo tiempo pagos fluidos, seguros e innovadores durante todo el torneo, estamos entusiasmados de asociarnos con Banco Promerica para hacer realidad el sueño de asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26 para tarjetahabientes en toda Centroamérica y el Caribe” resaltó Jorge Lemus, Vicepresidente Senior y Gerente de Grupo para Visa Caribe y Centro América.

Como Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la FIFA desde 2007, Visa ha brindado soluciones innovadoras en más de 40 eventos de la FIFA en todo el mundo, mejorando la experiencia de millones de aficionados con momentos inolvidables y oportunidades exclusivas.