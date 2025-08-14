Para vivir la experiencia McLaren Formula 1 Team en Brasil

A partir de agosto y hasta el 28 de septiembre del 2025, todos los clientes nuevos y actuales podrán participar para ganar uno de los 3 viajes dobles todo pagado. El premio incluye boletos aéreos, hospedaje, alimentación, una experiencia exclusiva con el equipo McLaren, y acceso total al evento en noviembre, cortesía de Mastercard.

Los tarjetahabientes obtienen oportunidades de ganar al utilizar sus tarjetas de Débito o Crédito GTC Mastercard por cada Q150 en consumo ya sea con tarjeta física o en billetera digital, adquirir un extrafinanciamiento y/o solicitar una tarjeta de crédito o débito nueva.

“Estamos emocionados de impulsar esta campaña que brinda a nuestros clientes la posibilidad de acceder a una experiencia única con uno de los equipos más emblemáticos del automovilismo. Con esta promoción reconocemos la lealtad de nuestros clientes e incentivamos al resto de guatemaltecos a la adquisición de un medio de pago seguro, digital y con beneficios únicos”, manifestó Ana Beatriz Godínez, vicepresidente de Medios de Pago de Banco G&T Continental.

Con esta oportunidad exclusiva para que los clientes vivan la emoción de esta experiencia priceless, Banco G&T Continental reafirma los sorprendentes beneficios de usar las Tarjetas de Crédito y Débito GTC Mastercard.

“Somos orgullosos socios del McLaren Formula 1 Team y, a lo largo de los años, en Mastercard nos hemos enfocado en crear experiencias para que los aficionados vivan sus pasiones. Conectar a los tarjetahabientes con momentos únicos está en el corazón de lo que hacemos, y nos emociona formar parte de esta promoción para acercarlos a una de las escuderías más icónicas del automovilismo”, comentó Francisco Milian, Country Manager de Mastercard en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Quienes deseen ser parte de esta experiencia pueden adquirir su tarjeta Mastercard GTC de forma fácil, rápida y sin costo adicional, a través de la GTC APP o en cualquiera de las agencias a nivel nacional. Para conocer más sobre esta promoción, términos y condiciones, visita: www.gtc.com.gt