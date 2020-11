Perfumerías Fetiche presentó Good Girl Suprême, el perfume más irresistible de Carolina Herrera

Suprême reinterpreta el mítico contraste olfativo de luces y sombras que hizo famosa a la primera fragancia de Good Girl. Foto Prensa Libre: Cortesía Perfumerías Fetiche

Suprême reinterpreta el mítico contraste olfativo de luces y sombras que hizo famosa a la primera fragancia de Good Girl que salió en el 2016 con una fórmula explosiva que redefine un acorde emblemático de Carolina Herrera: el Jazmín.

Good Girl Eau de Parfum Suprême es el perfume más irresistible de Good Girl. Con su osada fórmula -que replantea las normas de la perfumería–, esta nueva fragancia femenina nos invita a romper lo establecido.

“Good Girl es un homenaje a nuestra dualidad, a nuestras luces y sombras. Ser conscientes de nuestra versatilidad nos hace fuertes. Creo que para ser nosotras mismas debemos abrazar todas nuestras facetas. Y por supuesto, también nuestra irreverencia. A veces es necesario romper las reglas”, expresa Carolina A. Herrera, directora creativa de Belleza de la casa.

Estas flores blancas sacan su lado más travieso al combinarse con la exuberancia de las Frutas del Bosque y con altas dosis de Haba Tonka. La luminosidad del Jazmín de Egipto se convierte en osadía al fusionarse con la oscuridad de un dúo irreverente: con la opulenta sensualidad del Haba Tonka y la intensa jugosidad de la Frutas del Bosque. Un juego de opuestos que nos anima a dar un giro de tuerca a los estereotipos.

“La parte de nuestra personalidad más traviesa es poderosa y seductora. Hace tiempo que quería crear un perfume que nos reconectará con nuestra rebeldía: ¡porque, It’s so good to be Bad! ”. Good Girl Eau de Parfum Suprême es el resultado”, finalizó Herrera.

Oriente reinventa la categoría olfativa

Con el fin de capturar nuestra fabulosa personalidad hecha de aristas, nace Suprême, un nuevo Good Girl excesivo basado en una fórmula opulenta. Este Oriental gourmand, con ingredientes exquisitos y una novedosa estructura, reinventa su categoría olfativa.

Las Frutas del Bosque, en la salida, avivan nuestra picardía. “Tienen un cariz goloso que nos permite viajar a la infancia”, explica Louise Turner, perfumista.

Su carácter almizclado realza la vertiente afrodisíaca del Jazmín de Egipto presente en el corazón. Es la primera vez que se incorpora este ingrediente, con tal variedad de intensos matices, en un perfume de la casa.

Este dúo emblemático seduce aupado por las texturas cálidas y cremosas del Haba Tonka, presente en la base, y cuya concentración es más alta en Suprême que en otras versiones de Good Girl. Este ingrediente, empleado tradicionalmente en la perfumería masculina, se alía a otro acorde característico de esta categoría: el Vetiver.

Este ingrediente sublima en el acto y redondea la fragancia modernizándola. “Es elegante y recuerda a las burbujas del champán”, comparan los perfumistas. La incorporación de esta pareja única en la base del perfume reinventa los Orientales florales.

El poder de la seducción

Por fuera, Good Girl se viste de un degradado que vira del negro al glitter (el zapato) y dorado (el tacón). Cada uno de estos colores evoca valores de la casa.

El negro, con todos sus matices, es impactante y sofisticado. Inigualable, esconde más de lo que muestra. Los tonos metalizados, sofisticados y sibaritas, son también un clásico de la casa.vEl dorado, divertido y fabuloso, es otro de los emblemáticos tonos de la casa.

Embajadora de lujo

Si había alguien que podía transmitir el lado salvaje de Good Girl Suprême esa persona tenía que ser la supermodelo nacida en Chicago Illinois, Estados Unidos Karlie Elizabeth Kloss encargada de mostrar la rebeldía de la obra de la perfumista Louise Turner.

Este nuevo aroma de Carolina Herrera ya se encuentra disponible en todas las Perfumerías Fetiche, además pueden adquirirla por medio de la página web https://soyfetiche.com/, donde los amantes de los perfumes pueden solicitar sus fragancias favoritas y recibirlas en la comodidad de su hogar.