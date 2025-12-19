Planifique sus gastos y aproveche las ofertas sin afectar sus finanzas

Pequeños gastos que se acumulan, ofertas que parecen irresistibles o imprevistos que alteran los planes. Todo puede desordenar las finanzas si no hay una buena organización. Manejar el dinero puede ser un desafío diario, y diciembre, cuando las promociones y descuentos están por todas partes, mantener el control puede ser aún más complicado.

A través de funciones fáciles de usar, Nequi promueve una relación más saludable con el dinero. Uno de sus recursos más prácticos son los Sobres, que permiten dividir el dinero según diferentes objetivos: compras de fin de año, regalos, ahorro de emergencia o gastos del hogar.

Separar el dinero de esta forma ayuda a organizar y visualizar cuánto se tiene disponible y evita caer en el clásico error de gastar más de lo planeado. Pero más allá de la organización, Nequi invita a reflexionar sobre cómo cada decisión financiera puede aportar al bienestar personal. No se trata de dejar de disfrutar las ofertas, sino de hacerlo responsablemente.

Consejos útiles

Realice una lista antes de comprar y defina lo que realmente necesita y evite compras impulsivas.

Establece un presupuesto máximo, destine un monto específico y sepárelo en un ‘Sobre’ dentro de Nequi.

Compare precios antes de decidir, no todo lo que dice “oferta” representa un ahorro real.

Evite el crédito innecesario, pague con dinero planificado, esto le permitirá cerrar el año sin deudas.

Sea consciente de sus hábitos, reflexione si ese gasto realmente es necesario o puede esperar.

Mantenga un fondo para imprevistos, así estará preparado para cualquier emergencia sin afectar sus finanzas, sobre todo para este fin de año.

Compre en línea de forma segura, verifique siempre que las páginas digitales sean oficiales y confiables, evitando caer en estafas de ventas falsas.

Estas acciones sencillas pueden marcar una gran diferencia. Planificar, reflexionar y cuidar lo que se tiene son pasos que ayudan a construir una relación más sana con el dinero, algo que va mucho más allá de una temporada de descuentos.

Más que una aplicación, Nequi busca acompañar a los guatemaltecos en su camino hacia una vida financiera más tranquila, organizada y sostenible. Porque disfrutar del presente también significa pensar en el futuro, y aprender a manejar el dinero #ATuRitmo.