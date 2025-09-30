Potencian iniciativas en pro del bienestar integral de las comunidades

La alianza que se formalizó con la firma de María José Paiz, Gerente General de Fundación Bi; y Andreas Kuestermann, Presidente del Consejo Directivo de Fundación Pantaleon; se fundamenta en principios de buena fe y reciprocidad, lo que refleja la voluntad de ambas fundaciones de unir esfuerzos con la certeza de que juntos se puede lograr un mayor alcance en las comunidades.

“Para Fundación Bi, cada alianza significa la oportunidad de llegar más lejos en nuestro propósito de promover prosperidad sostenible en la región. Estamos convencidos de que, junto a Fundación Pantaleon, lograremos abrir más caminos de crecimiento para quienes más lo necesitan”, expresó María José Paiz.

Esta colaboración contempla acciones en áreas clave como educación, voluntariado, deporte, educación financiera y emprendimiento social, entre otros, con el fin de generar oportunidades que mejoren la calidad de vida de las familias guatemaltecas.

“Nos entusiasma firmar este convenio de colaboración con Fundación Bi, ya que en Fundación Pantaleon creemos en el poder de las alianzas estratégicas para lograr mayor impacto. Trabajamos para potenciar a las comunidades donde operamos mediante programas y proyectos buscando impulsar el bienestar integral, el desarrollo sostenible y la generación de oportunidades”, manifestó Andreas Kuestermann.