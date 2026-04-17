Premian a los ganadores de Desbloquea Tokio – Gaming Fanáticos Bi 2025

El periodo de vigencia fue del diciembre 2025 y enero 2026, y el sorteo se realizó el 8 de febrero de 2026, siguiendo los lineamientos establecidos y garantizando un procedimiento transparente y equitativo para todos los participantes. Los participantes realizaron transacciones de Q300, o su equivalente en dólares, para acumular una oportunidad para el sorteo y así tener acceso a experiencias únicas a través de sus transacciones diarias.

Como parte de esta dinámica, los participantes tuvieron la oportunidad de optar a premios tecnológicos de alto nivel, incluyendo consolas Nintendo Switch y PlayStation 5, así como un premio mayor: un viaje a Tokio, uno de los epicentros globales de la cultura gamer y la innovación tecnológica.

“Nos alegra ser parte de iniciativas que conectan a los clientes con experiencias únicas, promoviendo al mismo tiempo el uso de medios de pago digitales. Esta campaña refleja cómo, a través de la innovación y la colaboración, es posible generar valor real para las personas en su día a día, juntos siempre hacia adelante”, indicó Andrés Orozco, representante de Mastercard.

El ganador del viaje a Tokio fue Elder Escobar Enríquez, quien vivirá una experiencia única en una de las ciudades más emblemáticas del mundo para los videojuegos y la cultura digital. Asimismo, durante la actividad se reconoció a los ganadores de consolas: Nintendo Switch: Luis Santizo, Ian Muñoz, Carlos Chávez, Miriam Espinoza y Carlos Díaz. PlayStation 5: Jorge Quiroa, Álvaro Ávila, José Reyes, Oswaldo Báez y Kevin Cifuentes.

Esta campaña de Tarjetas Bi Mastercard forma parte de las iniciativas de Banco Industrial orientadas a generar experiencias innovadoras y relevantes para sus clientes, conectando con nuevas audiencias a través de propuestas que integran tecnología, entretenimiento y beneficios de valor.

Con este tipo de acciones, Banco Industrial continúa fortaleciendo su posicionamiento como una institución que evoluciona junto a sus clientes, ofreciendo soluciones y experiencias alineadas a sus intereses y estilos de vida.