Premio Mundial en Inclusión Financiera 2025

Este Premio reconoce el acceso a productos y servicios financieros a través de la innovación, la educación y el compromiso real con el impacto social en los lugares más alejados de las áreas urbanas, la cantidad de clientes (especialmente de la base de la pirámide), la multicanalidad y el alto porcentaje de las transacciones que se realizan a través de los canales digitales.

Y también, evalúa los productos diseñados para impulsar el desarrollo económico de quienes más lo necesitan y la capacidad para innovar con plataformas digitales accesibles, entre otros.

The Banker, la revista del Financial Times, con más de 22 millones de lectores mensuales a nivel global, destacó la estrategia de “cercanía integral” de Banrural dentro de las comunidades locales para promover la inclusión financiera, especialmente el rol de las Cajas Banrural.

Asimismo, valoró el alto porcentaje de los créditos y los créditos productivos emitidos por el sistema bancario a través de Banrural, destacando el tamaño promedio de los préstamos, enfocados en micro, pequeñas y medianas empresas.

El Premio también reconoció el programa de microfinanzas de Banrural, especialmente el que está dirigido a mujeres emprendedoras rurales. A la fecha ha apoyado a más de 280 mil mujeres, especialmente a las que han enfrentado un acceso limitado al crédito.