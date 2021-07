Prensa Libre entrega el primer carro de la promoción 70 años de historia

El ingeniero en sistemas Víctor Enríquez se convirtió en el primer ganador de uno de los dos vehículos de la promoción de 70 años de Prensa Libre. Este premio se dio al volver a renovar su suscripción.

“No me lo creía cuando me llamaron, como Prensa Libre es una empresa muy solida y de mucho prestigio, sabía que no era una broma. Me sentí muy emocionado cuando me dijeron que me había hecho ganador de un automóvil. Creo que es una gran bendición el premio. Me encanta la suscripción en papel, siempre comienzo leyendo el editorial y la caricatura de Fo”, expresó emocionado Víctor Enríquez.