Preparan la cancha para que disfruten al máximo el Mundial de Fútbol

Con la emoción de la Copa Mundial de Fútbol cada vez más cerca, las ofertas incluyen desde pantallas, celulares y equipos de audios, así como sofás, mesas, parrillas y productos esenciales para compartir y vivir plenamente la pasión del fútbol.

Asimismo, en las compras pagadas en línea con Tarjeta Walmart recibirán hasta 20% de ahorro adicional o la facilidad de adquirir artículos seleccionados con cuotas sin intereses. Para que los clientes puedan armar su propio palco en casa, esta propuesta en línea estará vigente hasta el 26 de mayo.

“Con estas campañas deseamos hacer partícipes a las familias centroamericanas para que disfruten del Mundial, al mismo tiempo que, ahorran dinero y viven mejor. A lo largo de esta temporada, las acompañaremos con propuestas campeonas pensadas para facilitar su día a día y potenciar la experiencia en cada partido”, dijo Ignacio Baladrón, Líder de Comercial.

La gran Campaña Mundialista de Walmart, tanto en las tiendas físicas como en línea comienza el próximo 3 de junio y se extiende hasta el 21 de julio, donde participan categorías clave para la celebración y el disfrute, como perecederos, abarrotes y consumo, ofreciendo una propuesta integral para cada ocasión: desde la preparación de parrilladas, almuerzos y cenas, con productos que destacan por su frescura y variedad; así como snacks, cervezas y bebidas carbonatas.

Como figura clave de estas campañas está el futbolista costarricense Keylor Navas, quien refuerza un mensaje de disciplina, esfuerzo y orgullo alineado con los valores de la compañía en Centroamérica. Como en el fútbol, Walmart Centroamérica asume el papel del capitán de un equipo que, día a día, trabaja para acompañar a sus clientes y hacer de cada momento mundialista una mejor experiencia.

Walmart Guatemala quiere demostrar que los grandes logros nacen del esfuerzo diario. Así como el jugador representa disciplina y compromiso en la cancha, la empresa y sus diferentes formatos se posicionan como el defensor del presupuesto de las familias, ofreciendo precios bajos todos los días.

Mundial del ahorro

Esta iniciativa se refuerza con los “Precios Bajos”, vigente en las tiendas Maxi Despensa y Despensa Familiar. Gracias a esta propuesta, los clientes podrán aprovechar para llenar su carrito de compras con precios competitivos en artículos como pantallas y celulares, además de un atractivo surtido de ropa mundialista para todos los miembros de la familia, junto con abarrotes, productos de consumo y perecederos. Los descuentos van desde un 20% en abarrotes y un 15% en perecederos, mercancías generales y textil.

Como parte de esta temporada, los clientes podrán comprar productos de tecnología, línea blanca, cómputo, muebles, electrodomésticos y más con financiamiento de hasta 24 meses sin intereses al usar la tarjeta Walmart. En Guatemala obtendrán el beneficio adicional de la devolución de una cuota.

“Esta temporada, en Walmart encontrarás todo lo necesario para disfrutar plenamente del Mundial. Desde armar su palco en casa hasta celebrar cada jugada junto a familiares y amigos, Walmart pone a su alcance una amplia variedad de productos, todo en un solo lugar”, mencionó Baladrón.

Al utilizar las tarjetas Walmart BAC, se tendrá la opción de 24 cuotas sin intereses. También se ofrecerán alternativas de financiamiento con otras tarjetas de crédito con plazos de 12, 15 y hasta 18 meses sin intereses, además los clientes de Walmart también pueden acceder al financiamiento tasa preferencial con Interconsumo.

Walmart Centroamérica invita a todas las familias de la región a prepararse para el pitazo inicial, y celebrar el mundial con emoción, ahorro y todo lo necesario en un solo lugar. Precisamente, para fortalecer esa conexión emocional con el Mundial, ofrece el álbum Panini, así como las postales (stickers) en todas las tiendas del país.

Activaciones en tienda

Experiencia Fútbol Fest es una iniciativa en tiendas que busca llevar la emoción del fútbol a los clientes, enriqueciendo su experiencia de compra y premiando su preferencia con dinámicas lúdicas y material promocional. La gira se llevará a cabo hasta el 19 de julio, recorriendo tiendas del formato Walmart, Paiz y Maxi Despensa, donde los consumidores podrán participar presentando un ticket de compra válido con al menos tres productos de marcas participantes.

El programa contempla experiencias temáticas de fútbol con juegos interactivos, trivias y actividades inmersivas, diseñadas para fomentar la participación, el entretenimiento y la conexión con las marcas. Dependiendo del formato de tienda, las activaciones incluirán desde fan zones completamente brandeadas hasta formatos compactos y operativos, siempre acompañados de un stand de canje para la entrega de premios instantáneos.

Con estas activaciones, las marcas participantes refuerzan su presencia en el punto de venta durante uno de los momentos deportivos más relevantes, generando alto impacto visual, recordación de marca y una experiencia memorable para las consumidoras, alineada al espíritu festivo y emocional del Mundial de fútbol.