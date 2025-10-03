Prepárense para vivir magia de la temporada Navideña

Cada una de estas propuestas nació con una historia propia, pensada para quienes desean expresar su estilo personal a través de la decoración. Desde lo clásico y conmovedor hasta lo vanguardista y artístico. Desde la mesa con vajillas y cristalería, hasta el dormitorio, baños y rincones especiales del hogar, CEMACO tiene la alternativa ideal para que se inunden de magia durante estas fiestas.

“La Navidad es un momento para compartir, para dar vida a los espacios con detalles que nos inspiran. En CEMACO acompañamos cada año a las familias guatemaltecas para que encuentren la decoración que mejor refleje su esencia. Estas colecciones ofrecen opciones versátiles, que van desde lo tradicional hasta lo más vanguardista, siempre con calidad y estilo garantizados”, expresó Marco Ceballos, Supervisor de Temporadas de CEMACO.

Las colecciones

Historias de Navidad: Celebra la magia de la temporada con dos propuestas, una que revive la Navidad tradicional, cálida y nostálgica y otra con temática del personaje Grinch, divertida y atrevida, para quienes buscan un espíritu navideño más lúdico. Juntas, crean espacios únicos donde tradición, alegría y creatividad se encuentran.

Gala Floral: Una propuesta femenina, delicada y elegante. Blancos, cremas, rosas y dorados se combinan con flores, mariposas y detalles refinados para crear espacios románticos, atemporales y de gran sofisticación.

Chispas de Dulzura: Pensada para quienes celebran con alegría y humor. Pistacho, rosado, celeste y lavanda llenan de vida los ambientes, con detalles de fantasía que promueven un ambiente festivo, optimista y divertido.

Bosque Mágico: Aire nórdico, serenidad y naturaleza. Verdes profundos, blancos y grises acompañados de ramas, estrellas artesanales y guirnaldas para construir un refugio acogedor, elegante y tranquilo.

Aurora Cósmica: Una interpretación moderna y artística de la Navidad. Tonos tornasol iridiscentes (del violeta al turquesa y dorado) se mezclan con esferas facetadas, prismas y formas geométricas que iluminan los espacios con luz propia.

