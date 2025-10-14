Prevención, el conocimiento y la acción frente a riesgos cibernéticos

Durante tres días en las oficinas de Bam Central, colaboradores formaron parte esencial como actores principales para interiorizar buenas prácticas y sentido de responsabilidad frente a riesgos cibernéticos. Las actividades realizadas fueron diseñadas para ser vivenciales y participativas, para facilitar la comprensión de conceptos técnicos mediante ejemplos reales adaptados a la gestión de sus colaboradores, clientes y aliados estratégicos.

Esta incluyó actividades como talleres prácticos, charlas de ciberseguridad con expertos, actividades digitales de buenas prácticas, promoviendo el aprendizaje continuo. Para crear los espacios interactivos, se priorizaron lecciones aprendidas en eventos de seguridad, análisis de datos y formación en seguridad de la información.

"Esta maratón es parte de nuestro compromiso con la seguridad digital de nuestros clientes, donde buscamos interiorizar el compromiso en nuestros colaboradores para identificar riesgos comunes y fomentar hábitos seguros en el uso de servicios financieros digitales. En los últimos años hemos vivido en un entorno digital cada vez más complejo y vulnerable, por eso, buscamos construir una comunidad más consciente y preparada para los desafíos que enfrentamos continuamente”, expresó Jorge Alfaro, Gerente de Unidad de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de Bam.

Se contó con la participación de expertos de la región en ciberseguridad, incluyendo consultores, analistas, especialistas de concientización y responsables de gobierno de seguridad de la información, que aportaron una visión integral que combinaba el conocimiento técnico con habilidades pedagógicas, para garantizar una transferencia efectiva de conocimientos.

En línea con el fortalecimiento y aprendizaje, la entidad próximamente habilitará espacios abiertos a sus clientes para continuar resolviendo dudas y fortaleciendo sus conocimientos para proteger su información personal, como parte de la responsabilidad compartida.

Con esta maratón, Bam reafirma su compromiso con la protección de la información como base de la confianza digital, trabajando en conjunto con sus colaboradores, clientes y aliados para construir un entorno financiero más seguro y resiliente.